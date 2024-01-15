Составлен список звезд «голой» вечеринки, которые продолжают гастролировать

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В расписании некоторых участников скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой до сих пор значатся гастрольные туры по России. Кто из артистов может выступить с концертом в ближайшее время, кто уже выступил?

Кто из участников «голой» вечеринки продолжает гастролировать по стране

Концерты некоторых артистов, посетивших скандальное мероприятие, организованное Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, на настоящий момент числятся как актуальные, несмотря на сообщения об «отмене» этих исполнителей.

Как пишет издание «Абзац», сейчас можно приобрести билеты на концерты певицы Лолиты Милявской в городах Подмосковья. У артистки запланирован гастрольный тур по столичному региону в феврале. Также сейчас актуальны весенние выступления Лолиты на Урале. К примеру, на сайте артистки в разделе «Афиша» последними указаны апрельские концерты в Сибири.

Заслуженный артист России Дима Билан собирается дважды выступить в московском «Крокус Сити Холле» в феврале. В марте у певца запланирован концерт в Перми, а в апреле — на Урале. Информации об отмене шоу Билана не было.

Ряд городов России собирается посетить с концертами певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба). Как уточняется, в марте исполнительница должна выступить в Краснодаре, Волгограде, Астрахани, Саратове, Пензе и Тольятти. В апреле у Асти запланированы шоу в Нижнем Новгороде, Мурманске, Архангельске, Воронеже, Липецке и Смоленске. Билеты на эти мероприятия сейчас в продаже.

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) не планировала сольных концертов в ближайшее время. Однако она собирается выступить на мероприятии «Удачные песни», которое состоится 6 апреля в Москве, пишет «Абзац».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Асти

У кого из участников «голой» вечеринки отменили концерты

12 января Telegram-канал Mash сообщил, что концерт Лолиты Милявской в Омске, намеченный на 27 марта, отменили после бунта местных общественников из-за участия артистки в «голой» вечеринке Ивлеевой. По данным канала, поводом для отмены послужило заявление местного Совета атаманов казачьего народа.

Сама Лолита ранее заявляла, что у нее должно было быть огромное количество мероприятий, но теперь они не состоятся.

«Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — сообщила исполнительница msk1.ru 26 декабря.

В конце декабря стало известно об отмене концерта Анны Асти на новогоднем корпоративе компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Вместо артистки выступила ее коллега Полина Гагарина. Кроме того, был отменено и новогоднее выступление Асти в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

По данным MK.ru, бойкот народному артисту России Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. В начале марта певец должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах, однако его имя исчезло с афиш. Также Киркоров анонсировал шоу по случаю своего дня рождения в конце апреля в одном из московских театров, однако билеты до сих пор не поступили в продажу. Сольных концертов в расписании артиста нет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто из звезд выступал на сцене после «голой» вечеринки

На сцене после «голой» вечеринки Ивлеевой выступил Киркоров. Произошло это не в России, а в Дубае на сцене Chalet Berezka. Поп-король исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае».

Дима Билан принял участие в «Зимнем Show», которое прошло 1 января в Москве. При этом Киркорова и Лолиту, которые также должны были выступить на этом мероприятии, заменили на Люсю Чеботину, Хабиба и Burito.

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