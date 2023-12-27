Кадыров предложил участникам «сатанинской» вечеринки Ивлеевой искупить вину Кадыров позвал участников «голой» вечеринки Ивлеевой в университет спецназа

Фото: Ministry of Culture Russia via Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе. В своем Telegram-канале чеченский лидер отметил, что так звезды смогут вдохновить бойцов и наглядно продемонстрировать свою патриотическую позицию. При этом само мероприятие он назвал сатанинским.

У меня есть очень дельное предложение для тех, кто хочет реабилитировать себя в глазах общественности. Я сейчас об участниках той самой громкой вечеринки, которую иначе как сатанинской и назвать трудно. <…> Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России, — написал он.

Кадыров назвал ситуацию сложной и отметил, что «отмененные» звезды могут ее решить, продемонстрировав свою активную гражданскую позицию. Он пригласил участников вечеринки помочь в организации тренировок российских бойцов, а также поработать в столовой, постирочной и медпункте университета спецназа.

Это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются настоящие патриоты нашей страны, во-вторых, еще больше вдохновит последних, ну и в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период, — пояснил чеченский лидер.

Кадыров отметил, что прощения заслуживает каждый, кто искренен в своих действиях. По его словам, заняться организацией подобной программы может министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Ивлеева опубликовала повторные извинения в ночь на 27 декабря. Она раскаялась за «голую» вечеринку, из-за которой она сама и ее коллеги, среди которых Лолита, Ксения Собчак и Филипп Киркоров, стали объектом критики и насмешек. Девушка, не сдерживая слез, обратилась к подписчикам с прочувствованной речью, в которой пояснила, что она в какой-то момент «потеряла связь с реальностью».