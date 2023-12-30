«Других проблем нет?» Почему нужно простить участников вечеринки Ивлеевой Владимир Соловьев заступился за Киркорова после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

В клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, которая обернулась скандалом. Кто встал на сторону телеведущей и других артистов, посетивших мероприятие?

Кого из звезд «отменили» после участия в «голой» вечеринке

Люся Чеботина, Хабиб и Burito заменят Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую в «Зимнем Show», трансляция которого запланирована на 1 января 2024 года. Выступления исполнителей отменили после их участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

При этом Дима Билан, который также посещал мероприятие, выступит на «Зимнем Show».

Кроме того, Киркорова вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все». Он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, который появится в картине в образе Людовика XVI. Из ленты также убрали Анну Asti, посетившую «голую» вечеринку. Вместо нее роль Барби сыграла Клава Кока.

Помимо этого, в Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на тусовке Ивлеевой.

Какими последствиями «голая» вечеринка обернулась для Ивлеевой

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря ФНС начала выездную проверку блогера Анастасии Ивлеевой, которая демонстрировала на мероприятии украшение за 23 млн рублей, и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

По информации Telegram-канала Mash, если до наступления нового года участники вечеринки Ивлеевой не закроют свои долги перед налоговой, то их ждет глубокий аудит со стороны МВД. По данным Mash, правоохранители будут отслеживать движение средств на счетах.

Филипп Киркоров уже закрыл свои налоговые вопросы, сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Долг Ивлеевой перед ФНС составлял около 137 млн рублей, пишет Mash. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов на функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.

29 декабря Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Телеведущей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Помимо этого, Тинькофф Банк прекратил сотрудничество с Ивлеевой. В компании посчитали, что контракты с блогером навредят репутации фирмы. Также ее фото удалили с сайта МТС, амбассадором которого она была.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Кто поддержал участников «голой» вечеринки

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность в том, что русский народ должен простить Анастасию Ивлееву. По его мнению, не нужно требовать с телеведущей деньги.

«Зачем требовать с Насти Ивлеевой какие-то деньги, я не понимаю. Русский народ ведь милосердный, мы умеем прощать. В конце концов, перед нами стоят сейчас более важные задачи, чем эта разборка „грязного белья“ звезд. Да, Ивлеева поступила мерзко, неправильно, с этим все согласны. Но я надеюсь, что она и сама уже это осознала, поэтому не считаю, что мы должны продолжать плеваться в нее и мечтать, чтобы она уехала из России», — сказал парламентарий NEWS.ru.

Журналист Владимир Соловьев встал на защиту Филиппа Киркорова и Димы Билана. Он напомнил, что артисты всегда поддерживают Россию.

«По-другому себя ведут только Билан и Киркоров. Оба ездили, помогали. Филипп и в Крым ездил, и позицию свою сразу озвучил, учитывая всю сложность отношений с Аллой Пугачевой», — заявил он в проекте «Полный контакт».

Уехавший из России Алексей Панин заявил, что не видит ничего плохого в мероприятии, организованном Ивлеевой. Он отметил, что с радостью посетил бы такое событие.

«Судя по фотографиям Лолиты и Киркорова, я не понимаю, что там произошло такого сверхъестественного? На них откровенные костюмы, это же прикольно! Что в этом плохого? Классная вечеринка! Мне было бы приятно оказаться там в кругу красивых людей», — сказал он.

Шоумен Стас Барецкий обратился к продюсеру Александру Иншакову, который подал иск в отношении Ивлеевой. Авторы инициативы хотят взыскать с блогера 1 млрд за «голую» вечеринку и направить средства на нужды спецоперации. Барецкий призвал Иншакова одуматься и «не бодаться» с телеведущей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

«С Иншаковым неприятно. Для меня он всегда был таким, знаете, мужчина-мужчина. Бодаться с девушкой, мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков, каскадер. К сожалению, мир меняется. К Иншакову обращаюсь, чтобы он одумался, не стал, как говорится, гнобить девушку», — прокомментировал шоумен NEWS.ru.

Певица Лайма Вайкуле подчеркнула, что не считает чем-то ужасным вечеринку Ивлеевой. Она также поддержала Киркорова и Лолиту. Исполнительница заявила, что Киркоров любит свою публику.

«Филипп как-то выступал у меня на фестивале. После этого я его зауважала как творческую личность. Я точно знаю, что он любит свою публику, он так для нее старается, он делает все, что может. Он к своей работе относится очень серьезно», — отметила она.

Что в Сети пишут про «голую» вечеринку

Многие пользователи Сети в комментариях к различным публикациям отмечают, что в стране есть другие проблемы, помимо «голой» вечеринки, с которыми нужно разобраться. Кроме того, поклонники возмущены отменой выступлений Филиппа Киркорова и Лолиты.

«Других проблем нет? Сколько можно вечеринку Ивлеевой обсуждать? Да, мероприятие не очень получилось, все поняли уже. Но отмены, гонения — это перебор. Я хочу на концерт Лолиты!»;

«Ради выступления Киркорова 1 января я купила билеты, собиралась приехать из другого города. И я не одна такая. Теперь вместо него на сцену выйдет Хабиб. Зачем мне он? Что за неуважение к тем, кто покупал билеты? Мы хотим увидеть Киркорова!»;

«Цирк. Мероприятие не стоит стольких разговоров. Успокойтесь, простите всех артистов, дайте им выступать! Публика хочет видеть и слышать их в Новый год», — пишут пользователи Сети.

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