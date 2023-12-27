«В чулочках, на поводочке»: Панин назвал вечеринку Ивлеевой офигенной Панин назвал «офигенным» формат «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Панин

Актер Алексей Панин признался, что с радостью бы присоединился к «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, если бы на мероприятии были «нормальные люди». На видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист похвалил формат вечеринки, назвав его «офигенным».

Насть, офигенный формат вечеринки! <...> Я бы с радостью пришел со своей женой вместе, было бы прикольно, если бы она привела меня в чулочках, на поводочке. Это было бы очень-очень креативненько и классненько. Но... Вас ждет Северная Корея! Строем и в пионерских галстуках, — сказал Панин.

Актер добавил, что все равно желает всем добра и любви. Он посоветовал всем жить так, как они считают нужным.

Главное — никого не убивать, не воровать у бабушек последние деньги и не унижать людей, — констатировал Панин.

Ранее он заявил, что не увидел в фотографиях с мероприятия ничего «сверхъестественного». Артист назвал «прикольными» откровенные костюмы, в которых на вечеринке появились народный артист Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская. Актер признался, что не понимает, что в этом плохого. Он сказал, что ему было бы приятно оказаться там же в кругу красивых людей.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что проблемы у звезд, присутствовавших на «голой» вечеринке, начались после того, как фото и видео с мероприятия якобы дошли до президента РФ Владимира Путина. По данным канала, до участников тусовки донесли, что у них будут большие проблемы, и они начали массово записывать видео с извинениями.