Стало известно о реакции Путина на «голую» вечеринку Ивлеевой Baza: Путин остался недоволен «голой» вечеринкой Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что проблемы у артистов с «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой начались после негативной реакции на нее со стороны участников военной операции на Украине. По данным канала, вскоре после этого фото и видео с мероприятия дошли и до президента России Владимира Путина. Как утверждают журналисты, глава государства остался крайне недоволен случившимся.

Как обратила внимание Baza, вечеринка Ивлеевой состоялась спустя сутки после того, как Путин наградил военнослужащих медалями «Золотая звезда». Источники Telegram-канала утверждают, что кто-то из военных рассказал президенту о мероприятии, после чего до него дошли и кадры, снятые в клубе «Мутабор». По информации журналистов, их содержание очень не понравилось российскому лидеру, а до артистов, которые приняли в ней участие, донесли, что у них начнутся большие проблемы.

Как пишет Baza, за этим последовала волна извинений от звезд, принявших участие в вечеринке. Канал отмечает, что первым сгладить ситуацию попытался Филипп Киркоров.

Напомним, Киркоров во время визита на новое ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки рассказал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что пришел на «голую» вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой из чувства долга перед ее организатором. Первым разговор о вечеринке завел представитель Кремля, спросив у народного артиста России: «Что вы там устроили?»

Вечеринка Ивлеевой прошла в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря. Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, певицы Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (Vacio), блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават, журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, а также телеведущая Алена Водонаева.