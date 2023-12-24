Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой Киркоров сказал Пескову, что пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой из-за обещания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров, посетивший премьеру нового ледового шоу фигуристки Татьяны Навки, пожаловался пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову на «голую» вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Артист признался, что пришел на прием лишь из чувства долга перед ее организатором, передает StarHit.

Первым разговор о вечеринке завел представитель Кремля. Он спросил у народного артиста России: «Что вы там устроили?».

У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот, знаешь, никогда ни о чем никого не просил. Она [Ивлеева] меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce&Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки — и на выход), — ответил артист.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря. Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават, журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим и телеведущая Алена Водонаева.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после этого заявил, что юристы организации начали работать над тем, чтобы лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов поддержал эту идею.