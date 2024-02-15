Правда ли, что Федор Добронравов в больнице? Что с ним случилось

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Федор Добронравов

Вечером 14 февраля стало известно о резком ухудшении здоровья народного артиста РФ Федора Добронравова. Правда ли, что его госпитализировали, как сейчас себя чувствует звезда сериала «Сваты»?

Что известно о здоровье Добронравова

Вечером 14 февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве был отменен спектакль «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым в главной роли. В пресс-службе учреждения сообщили, что постановку перенесли из-за ухудшения самочувствия 62-летнего артиста.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — сообщили в пресс-службе.

Зрителям предложили в качестве альтернативы пойти на другой спектакль. Те, кто был не согласен на замену, могли сдать билеты.

Агент Добронравова Ирина Сойкина в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердила отмену мероприятия из-за болезни актера. Она добавила, что информации об отмене других спектаклей с участием Добронравова пока нет.

«Уже несколько спектаклей отменены, да, Федор болеет. А больше ничего сказать не могу», — сказала Сойкина, не уточнив, находится ли актер в больнице.

Жена и сыновья Добронравова также не раскрывают подробности состояния актера.

Болел ли раньше Добронравов

Весной 2018 года актер перенес инсульт и больше месяца пролежал на больничной койке, писала KP.RU. Приступ случился прямо во время спектакля в Светлогорске. Партнерша по сцене народная артистка РФ Татьяна Васильева заподозрила неладное, когда рука Добронравова повисла как плеть. Во время перерыва актер признался коллеге, что не понимает, что с ним. В гримерке сын Васильевой попросил Добронравова улыбнуться, но тот не смог: лицо было буквально перекошено. Сразу после этого в театр вызвали бригаду скорой помощи.

Медики ввели Добронравову сильнодействующий укол и отвезли его в больницу. Когда звезду «Сватов» госпитализировали, хирург института им. Склифосовского спросил актера, согласен ли он на операцию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«А что, говорю, есть выбор? <...> И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам», — рассказывал Добронравов в одном из интервью.

Операция прошла успешно, однако еще несколько дней артист находился в больнице и проходил курс реабилитации. Спустя месяц актер уже вернулся на подмостки Театра сатиры, но через год у публики вновь появился повод для беспокойства: Добронравов не вышел на сцену на гастролях в Рязани. Агент позднее сообщила, что артист проходил плановое обследование.

В 2020 году Добронравов ушел из Театра сатиры, в котором служил около 30 лет. Коллеги рассказывали, что руководство учреждения подстраивалось под артиста и составляло расписание спектаклей с учетом его работы в сторонних проектах.

«Когда Добронравову было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Актер отказался, мол, буду работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, которые отрабатывает в театре. Понятно, что оклад стал меньше. Федор обиделся и решил уйти», — делилась заведующая труппой Бронислава Чунихина в разговоре с KP.RU.

В конце января 2024 года издание MK.RU со ссылкой на источники сообщало об отмене спектакля с участием Добронравова, который был запланирован на 1 февраля в театре «Русская песня». Сообщалось, что причиной стала болезнь артиста — у него было повышенное давление.

На сайте продюсерского центра Добронравова сказано, что спектакли с актером переносились 9 декабря и 1 февраля с формулировкой «из-за непредвиденной болезни исполнителей». Также на информационной странице указано, что постановка, которая была запланирована на 9 декабря, перенесена на 14 марта. Показ спектакля в КЦ ЗИЛ вместо 1 февраля должен состояться 18 апреля.

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