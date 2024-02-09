Названы участники «голой» вечеринки, которых «простят» после Киркорова Продюсер Рудченко: после Киркорова «простить» могут Билана и Асти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Продюсер Павел Рудченко не исключил в разговоре с NEWS.ru, что после певца Филиппа Киркорова «простят» и других гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой — музыкантов Диму Билана и Анну Асти. По его словам, оба артиста оделись «более достойно».

Реабилитировать могут Билана и Асти, они непосредственно были участниками вечеринки, но оделись более достойно, в концертные костюмы, не популяризировали это дело. Было видно по их эмоциям, что они не особо поддерживают эту вечеринку. Милявская — не думаю, что неофициально ее реабилитируют, она не приносила никаких извинений, а намекнула, что она такая, какая есть, — сказал Рудченко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров вернется на российские телеэкраны после скандала, вызванного его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его данным, поп-король вернется на место председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на канале НТВ.

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти 11 февраля, однако премьеру на неделю перенесли. По данным СМИ, это связано с Филиппом Киркоровым. Он был членом жюри шоу «Маска» на протяжении четырех сезонов, однако из-за «отмены» певца его участие в проекте оказалось под вопросом.

При этом музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов считает, что создатели шоу «Маска» не стали бы переносить премьеру из-за Киркорова. По его словам, любого участника жюри всегда можно заменить. Организаторы могли посчитать, что сейчас неподходящее время для показа.

Киркоров из-за скандала на некоторое время покидал Россию, отправившись сначала в Дубай, а затем в США. 7 февраля о возвращении артиста в Москву рассказала супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова блогер Светлана Сильваши. На своей странице в социальной сети она опубликовала видеоролик с участием исполнителя.