Бойкот Киркорова отменили? Последние новости 9 февраля, возвращение на ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили на съемках популярного телешоу. Что об этом известно, когда певец вернулся в РФ, отменили ли его бойкот, будут ли концерты?

Когда зрители увидят Киркорова на ТВ

«Отмена» Киркорова, связанная с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, сходит на нет, пишет MK.RU. По данным издания, 8 февраля поп-короля заметили на съемках пятого сезона музыкального шоу «Маска» телеканала НТВ. Отмечается, что Киркоров был в хорошем настроении и активно общался с коллегами.

Сам артист пока не афиширует свое возвращение на телеэкраны.

«Сам певец пока не афиширует свое возвращение на телеканалы страны. Если раньше он активно вел социальные сети, освещая каждый свой шаг, то теперь это делает крайне редко. Говорят, что ему посоветовали быть предельно осторожным и избегать шумихи», — отмечается в публикации MK.RU.

Ранее НТВ сообщал, что премьера пятого сезона шоу «Маска» не состоится 11 февраля, как было анонсировано ранее. Представители телеканала без объяснения причин заявили, что передача выйдет в эфир на неделю позже — 18 февраля. Киркоров был членом жюри «Маски» на протяжении четырех сезонов, однако из-за скандала вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой участие поп-короля в проекте оказалось под вопросом.

Когда Киркоров вернулся в Россию

На фоне отмены выступлений на сцене и телевидении Киркоров на некоторое время покинул Россию, отправившись сначала в Дубай, а затем в США. 7 февраля о возвращении Киркорова в РФ рассказала супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова блогер Светлана Сильваши. На своей странице в социальной сети она опубликовала видеоролик с участием исполнителя.

На кадрах Киркоров называет себя «папиком» и заявляет, что у него закончилась «командировка». Также певец продемонстрировал покупки от французского дома моды Balenciaga. Как уточнил исполнитель, брендовую одежду он купил не для себя, а для Сильваши.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Папик вернулся из командировки. <...> Начнем с самого занятного приключения. Пусть увидят злостные недоброжелатели этой замечательной фирмы!» — заявил поп-король.

В декабре 2023 года Киркоров сообщил, что попал в черный список Balenciaga. По словам артиста, ему отказались продавать одежду и аксессуары в брендовом магазине в Дубае из-за поддержки президента России Владимира Путина.

Концерты Киркорова в России запрещены?

Накануне издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией) опубликовало новую версию черного списка артистов, концертная деятельность которых сейчас запрещена на территории России. Как утверждает портал, документом с «отмененными» артистами с ним поделились два источника из музыкальной индустрии.

В список вошли участники «голой» вечеринки: Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Асти (Анна Дзюба). Всего в перечне значатся 50 «запрещенных» артистов и групп, в том числе Дора (Дарья Шиханова), Слава Марлоу (Артем Готлиб, в списке обозначен как Максим Марлоу), Markul (Марк Маркулис), Loqiemean (Роман Худяков), Scally Milano (Даниил Дмитриев, обозначен как Дмитрий Даниил), Алексей Кортнев и «Несчастный случай», «Слот», Максим Леонидов, «Монгол Шуудан», «План Ломоносова» и другие.

Официальных подтверждений или комментариев от вышеперечисленных артистов по поводу этой информации не поступало. Достоверность и существование самого списка никем не подтверждены.

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