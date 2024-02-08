Ивлеева поедет в Донбасс? При чем здесь иск на 1 рубль и «голая» вечеринка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогера Анастасию Ивлееву пригласили в Донбасс после скандальной «голой» вечеринки. Как отреагировали бойцы СВО на мероприятие в «Мутаборе», что известно об исках против Ивлеевой?

Кто и при каких обстоятельствах позвал Ивлееву в Донбасс

С соответствующей инициативой выступила президент благотворительного фонда «Мы рядом» Ольга Лукманова. Об этом она заявила в беседе с KP.RU, комментируя иск против блогера.

Как уточняется, в суд на Ивлееву подали руководители двух благотворительных фондов — «Мы рядом» и «Сокол». Эти организации занимаются доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Лукманова уточнила, что обратиться в дворец правосудия общественников попросили родственники участников СВО и сами бойцы. Известно, что Савеловский суд Москвы уже зарегистрировал соответствующий иск.

«В суд нас попросили обратиться родственники участников СВО, с которыми мы работаем, и сами бойцы. Их заявления мы будем приобщать. Мероприятие, организованное Анастасией Ивлеевой, было глубоко аморальным, в то время как десятки тысяч россиян находятся в зоне боевых действий», — указала Лукманова.

В иске фигурирует символическая сумма в 1 рубль. Глава фонда «Мы рядом» при этом подчеркнула, что в ходе судебного процесса сумма может быть увеличена. Лукманова добавила, представители благотворительных организаций хотели бы визита Ивлеевой в Донбасс для «понимания ситуации».

«А вообще нам всем бы хотелось, чтобы Анастасия сама поехала в Донбасс, пообщалась с мирными жителями и нашими военными. Для понимания текущей ситуации», — заявила собеседница KP.RU.

Сама Ивлеева пока никак не отреагировала на это обращение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто еще подавал иск против Ивлеевой

10 января стало известно, что Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда. Поводом для обращения в судебную инстанцию со стороны истцов, среди которых был актер и каскадер Александр Иншаков, послужила «голая» вечеринка.

Комментируя это решение суда, Иншаков заявил, что не остановится и снова подаст иск против Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки. Он отмечал, что намерен наказать девушку не только рублем, но и запретом выступать на различных мероприятиях. Иншаков выражал уверенность, что они вместе с инициативной группой смогут выиграть дело и направить выигранный в суде миллиард в фонд поддержки бойцов специальной военной операции и их семей.

В итоге 26 января суд принял иск из-за «голой» вечеринки, однако ответчиком выступает ПАО «МТС», а не сама Ивлеева. Уточнялось, что иск к телеведущей не будет рассмотрен, «поскольку из заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков».

Кто из звезд «голой» вечеринки может отправиться в зону СВО

10 января Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что некоторые участники «голой» вечеринки согласились поехать в зону специальной военной операции. Таким образом звезды намерены «искупить вину» за посещение скандального мероприятия, утверждает канал. Среди тех, кто окажется на передовой, будут певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и рэпер T-killah (Александр Тарасов), писал «ВЧК-ОГПУ».

Заслуженный артист России Дима Билан, посетивший «голую» вечеринку в «Мутаборе», 16 января прибыл в ДНР. Певец побывал в Республиканском травматологическом центре, где подарил подарки детям. Кроме того, исполнитель привез необходимые кондиционеры детскому центру в Горловке и передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей, а также взял себе домой кота, которого назвал Шахтером.

Во время визита в ДНР Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании.

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