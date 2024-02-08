СМИ публикуют обновленный черный список артистов, концерты которых сейчас запрещены на территории России. Кто из участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой попал в этот перечень, кого еще «отменили»?
Каким артистам запрещено выступать в России
Новую версию черного списка представило издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией). Как пишет портал, документом с «запрещенными» артистами с ним поделились два источника из музыкальной индустрии.
В список вошли участники «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор»: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Асти (Анна Дзюба).
Кроме того, в опубликованном «Медузой» списке есть артисты, которые, как утверждается, могут быть запрещены по идеологическим причинам: Дора (Дарья Шиханова), Слава Марлоу (Артем Готлиб, в списке обозначен как Максим Марлоу), Markul (Марк Маркулис), Loqiemean (Роман Худяков), Scally Milano (Даниил Дмитриев, обозначен как Дмитрий Даниил), группа Shortparis, Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», группа «Слот», группа The Matrixx, Ольга Арефьева, Максим Леонидов, группа «Монгол Шуудан», группа «План Ломоносова».
Также в перечне оказались Dead Blonde, Kedr Livanskiy, Monran, Сергей Ананич, Борис Андрианов, Jukebox Trio, Plamenev, Wildways, «Диктофон», «Другдиджея», «Йорш», «Комсомольск», Алекша Нович, «Щенки» и Максим Тесли, Павел Пиковский, Полина Осетинская, СМН, «Электрофорез», Мария Тотибадзе, Олег Ягодин («Курара»), «Операция Пластилин», «Полматери», «Путь», «Формация Лимон», Рита Дакота, Альбина Джанабаева, Дмитрий Емельянов и Александр Казян.
Официальных подтверждений или комментариев от вышеперечисленных артистов по поводу этой информации не поступало. Достоверность и существование самого списка никем не подтверждены.
Кто из артистов попал в черный список российских радиостанций
В декабре 2023 года Telegram-канал Mash сообщал, что у российских радиостанций появился негласный стоп-лист. По данным источника, в перечень вошли исполнители, признанные иностранными агентами, осудившие спецоперацию или уехавшие из страны. В частности, с 2024 года россияне не смогут услышать в эфире треки Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).
Сотрудники нескольких не связанных между собой радиостанций рассказали Mash, что их руководители уже получили список с нежелательными артистами. Теперь из плейлистов на 2024 год убирают всю «запрещенку», хотя ранее каждая волна самостоятельно принимала решение, каких музыкантов ставить в ротацию, а каких нет.
По данным Mash, в стоп-лист также вошли группа «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Макс Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие исполнители.
Кто из участников «голой» вечеринки может дать концерты в ближайшее время
Как сообщало издание «Известия», Дима Билан намерен дать в феврале два концерта в Москве, после чего отправится в тур по России. Сольные выступления артиста запланированы в Набережных Челнах, Ижевске, Перми и других городах. Пресс-агент артиста Марина Царева подтвердила, что эти шоу состоятся.
Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке столкнулась с отменой выступлений, запланированных в рамках ее юбилейного тура. Однако не все концертные площадки стали расторгать договоренности с артисткой. В конце марта ее ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске, писали «Известия».
Анна Асти была хедлайнером вечеринки Ивлеевой. На фоне скандала отмене подверглись ее выступления в новогодних шоу в клубе Gipsy и в Barvikha Luxury Village. Позднее артистка уехала из России, а спустя месяц молчания сообщила, что находится в отпуске и на настоящий момент восстанавливается после двух операций на ногах. Исполнительница заявила, что вернется на сцену спустя месяц-полтора. Согласно афише ее концертов, в марте Асти возобновит тур по российским городам с концертной программой «Феникс».
Глюкоза же должна выйти на сцену в ходе концерта «Удачные песни» 6 апреля в Москве, добавило издание.
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