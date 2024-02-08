Опубликован новый черный список артистов, чьи концерты запрещены в России

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Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Анна Асти

СМИ публикуют обновленный черный список артистов, концерты которых сейчас запрещены на территории России. Кто из участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой попал в этот перечень, кого еще «отменили»?

Каким артистам запрещено выступать в России

Новую версию черного списка представило издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией). Как пишет портал, документом с «запрещенными» артистами с ним поделились два источника из музыкальной индустрии.

В список вошли участники «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор»: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Асти (Анна Дзюба).

Кроме того, в опубликованном «Медузой» списке есть артисты, которые, как утверждается, могут быть запрещены по идеологическим причинам: Дора (Дарья Шиханова), Слава Марлоу (Артем Готлиб, в списке обозначен как Максим Марлоу), Markul (Марк Маркулис), Loqiemean (Роман Худяков), Scally Milano (Даниил Дмитриев, обозначен как Дмитрий Даниил), группа Shortparis, Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», группа «Слот», группа The Matrixx, Ольга Арефьева, Максим Леонидов, группа «Монгол Шуудан», группа «План Ломоносова».

Также в перечне оказались Dead Blonde, Kedr Livanskiy, Monran, Сергей Ананич, Борис Андрианов, Jukebox Trio, Plamenev, Wildways, «Диктофон», «Другдиджея», «Йорш», «Комсомольск», Алекша Нович, «Щенки» и Максим Тесли, Павел Пиковский, Полина Осетинская, СМН, «Электрофорез», Мария Тотибадзе, Олег Ягодин («Курара»), «Операция Пластилин», «Полматери», «Путь», «Формация Лимон», Рита Дакота, Альбина Джанабаева, Дмитрий Емельянов и Александр Казян.

Официальных подтверждений или комментариев от вышеперечисленных артистов по поводу этой информации не поступало. Достоверность и существование самого списка никем не подтверждены.

Кто из артистов попал в черный список российских радиостанций

В декабре 2023 года Telegram-канал Mash сообщал, что у российских радиостанций появился негласный стоп-лист. По данным источника, в перечень вошли исполнители, признанные иностранными агентами, осудившие спецоперацию или уехавшие из страны. В частности, с 2024 года россияне не смогут услышать в эфире треки Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Сотрудники нескольких не связанных между собой радиостанций рассказали Mash, что их руководители уже получили список с нежелательными артистами. Теперь из плейлистов на 2024 год убирают всю «запрещенку», хотя ранее каждая волна самостоятельно принимала решение, каких музыкантов ставить в ротацию, а каких нет.

По данным Mash, в стоп-лист также вошли группа «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Макс Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие исполнители.

Кто из участников «голой» вечеринки может дать концерты в ближайшее время

Как сообщало издание «Известия», Дима Билан намерен дать в феврале два концерта в Москве, после чего отправится в тур по России. Сольные выступления артиста запланированы в Набережных Челнах, Ижевске, Перми и других городах. Пресс-агент артиста Марина Царева подтвердила, что эти шоу состоятся.

Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке столкнулась с отменой выступлений, запланированных в рамках ее юбилейного тура. Однако не все концертные площадки стали расторгать договоренности с артисткой. В конце марта ее ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске, писали «Известия».

Анна Асти была хедлайнером вечеринки Ивлеевой. На фоне скандала отмене подверглись ее выступления в новогодних шоу в клубе Gipsy и в Barvikha Luxury Village. Позднее артистка уехала из России, а спустя месяц молчания сообщила, что находится в отпуске и на настоящий момент восстанавливается после двух операций на ногах. Исполнительница заявила, что вернется на сцену спустя месяц-полтора. Согласно афише ее концертов, в марте Асти возобновит тур по российским городам с концертной программой «Феникс».

Глюкоза же должна выйти на сцену в ходе концерта «Удачные песни» 6 апреля в Москве, добавило издание.

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