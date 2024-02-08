«Отмена» Клавы Коки, возвращение Киркорова: новости шоу-бизнеса 8 февраля

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В Эстонии отменили концерт певицы Клавы Коки, а Филипп Киркоров вернулся в Россию из США не с пустыми руками. Какие последние новости шоу-бизнеса 8 февраля?

Что привез Киркоров из США

7 февраля супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова блогер Светлана Сильваши сообщила о возвращении певца Филиппа Киркорова в Россию. На своей странице в социальной сети она опубликовала видеоролик с участием исполнителя. Ранее народный артист России находился в США.

На кадрах Киркоров заявил, что у него закончилась «командировка», и продемонстрировал покупки от французского дома моды Balenciaga. Как уточнил исполнитель, брендовую одежду он купил не для себя, а для Сильваши.

«Папик вернулся из командировки. <...> Начнем с самого занятного приключения. Пусть увидят злостные недоброжелатели этой замечательной фирмы!» — заявил певец.

В декабре 2023 года Киркоров сообщил, что попал в черный список Balenciaga. По словам артиста, ему отказались продавать одежду и аксессуары в брендовом магазине в Дубае из-за поддержки президента России Владимира Путина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Клаву Коку «отменили» в Эстонии

Власти Эстонии запретили проведение концерта певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова), который должен был состояться 29 марта в Таллине. Об этом сообщает Postimees. Причиной отмены выступления стало отсутствие осуждения специальной военной операции со стороны исполнительницы.

Издание со ссылкой на местное МВД пояснило, что в Эстонию не пускают артистов, поддерживающих СВО. При этом наличие визы и разрешительных документов на въезд роли не играют. В Министерстве культуры прибалтийской страны также подтвердили информацию об отмене концерта Коки.

Кроме того, певице закрыли въезд в Эстонию до 2027 года. Организатор концерта Коки Юри Метс отметил, что до последнего был уверен — шоу состоится. Сама Клава Кока отмену выступления еще не комментировала.

Орбакайте продолжают «отменять» в России?

Во Владивостоке отменили концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, запланированный на 19 марта. Отмечается, что решение было совместно принято организаторами выступления и концертным залом Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие, после заявлений активистов патриотической организации.

«Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение — площадка и организатор», — сказали в Fesco Hall.

Ранее стало известно, что концерты Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске и Красноярске, отменены. Певица планировала выступать в Красноярске 7 марта, а в Иркутске — 12 марта. Официальные причины отмены концертов не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов «Боевое братство».

Кэти Топурия беременна?

Солистка группы «А-Студио» Кэти Топурия ждет третьего ребенка, сообщал NEWS.ru. По информации источника, певица находится на седьмом месяце беременности и продолжает выступать на закрытых мероприятиях.

«Все так, Кэти действительно ждет ребенка. Пополнение они с мужем планировали, очень хотели еще детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И, кстати, месяц тоже седьмой», — отмечается в публикации издания.

При этом Топурия воздерживается от больших концертов и светских выходов. Отмечается, что артистка планирует уйти в декрет незадолго до родов и сейчас с супругом активно готовится к появлению ребенка на свет.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 7 февраля, возвращение в Россию

В Эстонии «отменили» Клаву Коку: в чем причина, что известно

Почему Пересильд покинула Россию? Последние новости шоу-бизнеса 7 февраля