Филипп Киркоров: последние новости 7 февраля, возвращение в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

По разным сведениям, певец Филипп Киркоров вернулся в Россию из «командировки» в США. Где сейчас артист, как изменилась его квартира, кто заменит поп-короля в шоу «Маска»?

Вернулся ли Киркоров в Россию

Некоторое время назад Киркоров покинул Россию на фоне отмены его выступлений на сцене и телевидении из-за участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Народный артист РФ сначала отправился в Дубай, а затем в США, где 22 января посетил концерт Мадонны в нью-йоркском спортивном комплексе Madison Square Garden.

Сообщалось, что Киркоров не собирался оставаться в США надолго. В то же время шоумен и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявлял, что поп-король уехал в Штаты для решения вопросов с недвижимостью. Речь шла о вилле исполнителя в Майами, которую он переписал на своих детей.

«Дело в том, что он переписал дом, который у него находился в Майами и, кстати говоря, дорого стоит, на своих детей», — заявил Солнцев.

7 февраля о возвращении Киркорова в Россию рассказала супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши, передает портал boda. На своей странице в социальной сети она опубликовала видеоролик с участием исполнителя. На кадрах Киркоров заявил, что у него закончилась «командировка».

Как отмечается в публикации, артист пребывал в хорошем расположении духа и был рад встрече с близкими друзьями. Сильваши также рассказала, что Киркоров привез ей большое количество дорогих подарков из США.

Кто может занять место Киркорова в «Маске»

Киркоров был членом жюри «Маски» на протяжении четырех сезонов, однако из-за скандала вокруг «голой» вечеринки участие поп-короля в проекте под вопросом. Сейчас неизвестно, появится ли певец в пятом сезоне передачи.

Ведущий, музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что готов заменить Киркорова в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Он отметил, что это яркое и интересное шоу и ничего подобного на российском телевидении раньше не было.

«Я бы согласился поучаствовать. „Маска“ — интересное шоу, яркое и необычное. Ничего подобного у нас не было раньше. И сами маски, которые создаются для программы, просто потрясающие», — рассказал Соседов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Телекритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru выразил уверенность в том, что заменить Киркорова в «Маске» могли бы Соседов и певец Николай Басков.

Накануне канал НТВ сообщил, что премьера пятого сезона музыкального шоу «Маска» не состоится 11 февраля, как было анонсировано ранее. Уточнялось, что передача выйдет в эфир на неделю позже — 18 февраля. При этом представители телеканала не объяснили причин переноса премьеры.

Как изменилась квартира Киркорова на Арбате

По данным Telegram-канала «Светский хроник», Киркоров оборудовал свой двухэтажный пентхаус в Филипповском переулке на Арбате стеклянным цилиндрическим лифтом. Видео конструкции опубликовала в своем блоге дизайнер апартаментов исполнителя. Ролик сопровождался последним треком Киркорова «Слухи».

Авторы канала отмечают, что вид из окон в ролике совпадает с видом из квартир ЖК «Филипповский», где находится жилье певца.

Почему Валуеву не понравились извинения Киркорова

Речь Киркорова с извинениями за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой с точки зрения смысловой нагрузки выглядит правильной, однако сама подача артиста похожа на издевательство, считает депутат Госдумы Николай Валуев. В беседе с «360» парламентарий высказал мнение, что участники скандального мероприятия прекрасно понимали, в какую дверь они заходят.

«По стилистике доведения с точки зрения эмоций [это] было послано для нас, на мой взгляд, как издевательство. Такое ощущение было, что человек сдерживает улыбку», — отметил Валуев.

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