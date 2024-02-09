Стало известно о возвращении Киркорова на телеэкраны SHOT: Киркоров вернется на место жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Telegram-канал SHOT сообщает, что российский певец Филипп Киркоров вернется на российские телеэкраны после скандала, вызванного его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его данным, поп-король вернется на место председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на канале НТВ.

Как утверждает канал, авторы шоу решили не отказываться от Киркорова. В публикации SHOT указано, что вместе с ним в жюри будут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и еще один приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который, к слову, также был замечен на скандальном мероприятии Ивлеевой.

SHOT пишет, что на съемках первого выпуска Киркоров не стеснялся шутить про «голую» вечеринку и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Канал отмечает, что артист сменил имидж и пришел на шоу в костюме с галстуком, подчеркнув, что «все стразы в прошлом».

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти 11 февраля, однако премьеру на неделю перенесли. По данным СМИ, это связано с Филиппом Киркоровым. Он был членом жюри шоу «Маска» на протяжении четырех сезонов, однако из-за «отмены» певца его участие в проекте оказалось под вопросом.

При этом музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов считает, что создатели шоу «Маска» не стали бы переносить премьеру из-за Киркорова. По его словам, любого участника жюри всегда можно заменить. Организаторы могли посчитать, что сейчас неподходящее время для показа.

Киркоров из-за скандала на некоторое время покидал Россию, отправившись сначала в Дубай, а затем в США. 7 февраля о возвращении артиста в Москву рассказала супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова блогер Светлана Сильваши. На своей странице в социальной сети она опубликовала видеоролик с участием исполнителя.