Соседов оценил вероятность отмены премьеры шоу «Маска» из-за Киркорова Критик Соседов: шоу «Маска» не стали бы отменять из-за Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Создатели шоу «Маска» не стали бы переносить премьеру из-за «отмены» поп-короля Филиппа Киркорова, предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов. По его словам, любого участника жюри всегда можно заменить. Организаторы могли посчитать, что сейчас неподходящее время для показа, поэтому шоу отменили, допустил критик.

Точной причины, почему шоу «Маска» отменили, я не знаю, но это точно не из-за Филиппа Киркорова. Это глупости. Ведь его всегда можно заменить, как и любого, по сути. Если один человек в опале, неважно по какой причине, всегда найдется другой эксперт. По логике вещей не может быть такого, что из-за одного человека отменили шоу, которое так долго готовили. Разве на Киркорове держалось шоу «Маска»? Это же смешно. Возможно, решили, что премьера сейчас некстати будет, — рассказал Соседов.

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти на канале НТВ 11 февраля, однако премьеру перенесли. По данным СМИ, это связано с Филиппом Киркоровым. Он был членом жюри шоу «Маска» на протяжении четырех сезонов, однако из-за «отмены» певца после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой его участие в проекте под вопросом.

Телекритик Александр Горбунов ранее заявил, что «Маска» стала одним из вариантов народного развлекательного шоу, с которым можно хорошо отдохнуть. По его словам, феномен и популярность проекта кроется в интриге, потому что зритель до конца не понимает, кто может скрываться под маской, ведь это может быть не обязательно певец, а любой человек.