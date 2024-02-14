«Морды хитрые в крови»: Алаудинов о раскаяниях звезд «голой» вечеринки Алаудинов рассказал притчу о шакалах после раскаяния звезд «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов рассказал притчу о стае шакалов и усталом льве, комментируя попытки некоторых российских артистов оправдаться перед населением после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В беседе с NEWS.ru в рамках Военно-патриотической недели в поддержку Всероссийской акции «Памяти павших будьте достойны» в Институте государственной службы и управления Президентской академии РАНХиГС он отметил, что кто-то из звезд может начать искренне сожалеть и понимать, что совершил глупость.

Ведь что они говорили, как там одна поэма, я ее с детства люблю, и там есть такие слова. Я саму поэму расскажу. Не надо все приводить, она звучит так: «По горным тропам, даже и не присев, идет-бредет усталый лев. За ним же полчища шакалов, чьи морды хитрые в крови и объясняются в любви. О, как ты горд! Какой оскал! Ты выше, круче скал, ты только рев издай, мы в бой все кинемся за тобой. Но голодом свело им брюхо, к порывам душ оно ведь глухо. И молвила шакалья тень: «Там, впереди, двойной капкан, ты вмиг его собьешь, канкан». И в миг капкан был на шкуре льва. Мораль сей басни такова: не верь всем тем, кто рядом вьется и попросту в любви клянется, — рассказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что надеется на искреннее раскаяние участвовавших в «голой» вечеринке артистов. По его словам, им нужно дать шанс искупить свою вину.

Ранее, комментируя визит народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Горловку, Алаудинов заявил, что любой допустивший ошибку человек имеет право на оправдание. При этом командир «Ахмата» подчеркнул, что провинившиеся должны в первую очередь раскаяться перед обществом, поскольку оно близко воспринимает события, так или иначе связанные со специальной военной операцией.