«Развод», потоп, перелом: три последних фиаско Кудрявцевой

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева с декабря 2023 года уже несколько раз оказывалась в эпицентре негативных событий. Справилась ли телезвезда с неприятностями в личной жизни, почему состояние ее здоровья ухудшилось, как ее преследуют фиаско?

Как Лера Кудрявцева сломала ногу

Кудрявцева в своем Telegram-канале сообщила, что сломала колено, из-за чего у нее также был диагностирован разрыв крестообразной связки. Телеведущая предположила, что чем-то «прогневила Бога», и назвала происходящее с ней «каким-то сюром».

«Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? <...> То, что со мной происходит, — это какой-то сюр. Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости», — поделилась Кудрявцева с подписчиками своего канала.

Травматолог Максим Королев рассказал NEWS.ru, что после такой травмы телезвезда сможет полностью восстановиться, однако ей придется около двух недель передвигаться на костылях и испытывать боль после операции.

«Предположу, что Кудрявцевой придется одну-две недели ходить на костылях и проходить реабилитацию [после операции] в специализированном центре. Первое время, увы, она будет испытывать боли. Но конечность восстановится без последствий», — сказал врач.

Чем могла «прогневить Бога» Кудрявцева

Неоднозначную реакцию у пользователей вызвал поступок телезвезды в эфире шоу «Привет, Андрей!». Кудрявцева облила водой женщину, которая оставила своего ребенка в общественном туалете, однако, когда он вырос, пришла на программу и стала просить прощения.

«Пришла, поплакала, и ее простить, что ли? Я не такая добрая, как вы все. Извините меня. Это не со зла. Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов», — возмутилась ведущая.

Клинический психолог Маргарита Алексеева заявила, что Кудрявцева просто не смогла сдержать эмоции. Специалист отметила, что это может быть связано с сочувствием, которое ведущая испытала к молодому участнику шоу.

Пользователи Сети скептически отнеслись к поступку теледивы.

«Она совершила мерзкий поступок. <...> Даже извиниться смелости не хватает», — возмутилась пользовательница Сети.

«Это как пнуть, ударить бомжа. Нищая душонка у тебя, лерка. Даже с большой буквы писать не хочется», — добавила другая.

Правда ли, что Лера Кудрявцева разводится с мужем

О возможном разводе телеведущей с супругом Игорем Макаровым, в браке с которым она воспитывает дочь Марию, стало известно 12 января. Кудрявцева кратко описала ситуацию в своих соцсетях, однако пользователи поняли, что причиной расставания пары, отношения которой длились 11 лет, стал алкоголь.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала тогда звезда.

Позднее телеведущая давала понять поклонникам, что ее заявление о разводе и алкоголизме супруга было некой встряской, чтобы он одумался. В программе «Звезды сошлись» телезвезда подчеркнула, что ее пост был «намеренным» и публикация была направлена на то, чтобы «спасти человека».

«Уйти не равно развестись. Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека. Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», — пояснила телезвезда.

KP.RU со ссылкой на близкую знакомую пары сообщала, что Кудрявцева ушла от Макарова после того, как он в состоянии алкогольного опьянения устроил потоп в их московской квартире. По данным источника, мужчина выпивал и раньше, но это стало последней каплей в отношениях супругов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о потопе в квартире Леры Кудрявцевой

9 января Кудрявцева в своем Telegram-канале сообщила о затоплении ее квартиры в Москве. По словам звезды, пока она была в отпуске в Дубае вместе с 10-летней дочерью, у нее дома прорвало батареи, из-за чего паркет «встал дыбом», а ковры плавают в воде.

«В Москве дома затопило квартиру, прорвало батарею. Ковры плавают. Паркет встал дыбом. Съездила на курорт», — поделилась с подписчиками телеведущая.

Позднее в выпуске «Звезды сошлись» артистка рассказала, что постепенно восстанавливает свое жилье. Кудрявцева отметила, что недвижимость не была застрахована, поэтому вопрос с ремонтом и соседями, пострадавшими из-за потопа, она решает сама.

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