Стало известно, куда пропала звезда «Интернов» Татьяна Лянник

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Лянник

Актриса Татьяна Лянник обрела популярность после выхода сериала «Интерны», где сыграла жену Семена Лобанова Ольгу. Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Татьяна Лянник

Лянник родилась в ноябре 1980 года в Москве в семье военного. Она окончила музыкальное училище имени Гнесиных, получив специальность дирижера хора, после чего поступила в ГИТИС на актерский факультет. Ее дебют в кино состоялся в 2005 году в ленте «Аэропорт», позднее она снялась в сериалах «Час Волкова» и «Глухарь».

Работу в кино артистка совмещала со сценой. В разные годы она играла в спектаклях музыкального театра «На Басманной» и в Театре Наций.

Известность пришла к Татьяне Лянник после выхода «Интернов». Благодаря роли супруги Лобанова актрису стали приглашать на главные роли. Так, она снялась в мелодраме «Лжесвидетельница», комедии «Человек-приманка» и ленте «Частный детектив Татьяна Иванова».

Позднее Лянник появилась в сериалах «Морозова», «Кулагины» и других. На настоящий момент в ее фильмографии около 35 работ.

Что известно об аварии с Татьяной Лянник

В 2012 году актриса попала в больницу после ДТП с грузовиком. Авария произошла на Киевском шоссе, когда артистка вместе со своей матерью ехала из Москвы в Краснознаменск.

Лянник пропустила нужный поворот на трассе и начала сдавать назад, в этот момент в нее сзади врезался грузовик. Актриса признала свою вину в произошедшем еще на месте аварии. В результате ДТП она получила несколько ушибов, а у ее матери была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма головы.

Что известно о личной жизни Татьяны Лянник

Татьяна Лянник не раскрывает подробности своей личной жизни. В 2017 году артистка вышла замуж за Павла Боговского. Согласно данным из открытых источников, он — потомок древнего аристократического рода.

Супруг актрисы работает адвокатом и занимается благотворительностью. Первую годовщину свадьбы они отметили на Багамских островах. Лянник часто в компании супруга посещает театральные фестивали.

Чем сейчас занимается Татьяна Лянник

В 2021 году Татьяна Лянник занялась преподавательской деятельностью в театральный школе московского культурного центра «Киевский». В прошлом году она завела личный YouTube-канал, на котором читает сказки. По словам артистки, последний проект не приносит ей прибыли, однако она не намерена бросать его, потому что таким образом пытается сохранить традиции чтения книг.

Татьяна Лянник гастролирует по России со спектаклем «Гарри — мальчик, который вышел» и продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ней на экраны вышел сериал «Детектив на все руки. Утром проснутся не все». На настоящий момент актриса задействована в съемках мини-ленты «Я тебя нашла».

«Мне кажется, что в жизни я такая же яркая и разносторонняя, как мои героини. Каждая из них мне очень дорога, им я отдала частичку себя, своего характера. Правда, как и многие актеры, считаю, что самые интересные роли еще впереди. Всегда говорю, что я еще не до конца раскрыла потенциал, не продемонстрировала свои возможности. Надеюсь, что события в моей творческой жизни будут развиваться по нарастающей», — рассказала она БелТА.

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