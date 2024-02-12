Депрессия, операция, театр: где сейчас звезда Comedy Woman Мария Кравченко

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Кравченко

Актриса Мария Кравченко прославилась благодаря участию в шоу Comedy Woman. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Мария Кравченко

Мария Кравченко родилась в Комсомольске-на-Амуре в январе 1985 года. После окончания школы она с семьей переехала в столицу, где после провала на экзаменах в театральное училище поступила в Московский институт стали и сплавов на педагогический факультет.

Во время учебы Кравченко познакомилась с актрисой Екатериной Варнавой, вместе они организовали женскую команду КВН «Сборная МИСиС», затем они перешли в «Сборную малых народов», а спустя еще несколько лет в команду «Свои секреты».

В 2007 году Кравченко стала сниматься в Comedy Woman. Она оставалась в шоу до 2020 года. После закрытия передачи у артистки началась депрессия.

«Впервые сама себе призналась: мне 34 года, и нужно начинать все с нуля. Потому что я для всех Маша Кравченко из Comedy Woman. Я — девочка-гопник, за время шоу не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент: начинать все заново», — рассказала она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Что известно о личной жизни Марии Кравченко

Артистка замужем за продюсером телеканала ТНТ Константином Золотаревым. Они познакомились в 2014 году на съемках передачи Comedy Woman. Свой роман пара скрывала от окружающих, пока не появились слухи о беременности Кравченко.

В 2015 году пара сыграла свадьбу, в том же году родилась их дочь Виктория. Роды прошли тяжело, актрисе делали кесарево сечение, а потом еще одну операцию по скреплению диастаза. В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Мария Кравченко призналась, что больше не сможет иметь детей из-за металлической сетки, которой скрепили ее мышцы живота.

«Меня всю зашили-перешили внутри. Там стоит металлическая сетка. Я могу забеременеть, но не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться», — объяснила она.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Мария Кравченко

Что известно о конфликте Кравченко и Погребняк

В 2023 году Мария Кравченко приняла участие в программе «Новые Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Она покинула съемки в 10-м выпуске и заняла 8-е место.

Кравченко на проекте конфликтовала с экс-женой футболиста Павла Погребняка Марией Погребняк. Однажды во время съемок последняя решила освежиться и окунуться в воду, но течение стало уносить ее.

Юмористка не поверила в то, что Погребняк тонула. Она заявила, что таким образом блондинка пытается завоевать расположение других участников. Позднее экс-жена футболиста образовала коалицию против Марии Кравченко, после чего артистка покинула проект. Однако после съемок девушки заявили, что не имеют претензий друг к другу.

Чем сейчас занимается Мария Кравченко

Мария Кравченко в 39 лет продолжает актерскую карьеру. Она гастролирует по России с постановками «Отдам бывшего в хорошие руки» и «Моя безумная свадьба» и снимается в кино. В 2024 году с артисткой выходит сериал «Ресторан по понятиям», также она снимается для четвертого сезона ленты «Полярный».

Сейчас актриса задействована в съемках на телевидении. Она является участницей скетч-шоу «Это мы» на ТНТ и «Истории большой страны» на «России 1».

Мария Кравченко с 2022 года развивает карьеру певицы под псевдонимом Просто Мария. В индустрии она дебютировала с джазовым синглом «Прощай». За прошлый год артистка записала три новых хита.

В январе 2023 года Мария Кравченко была внесена в санкционный список Украины.

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