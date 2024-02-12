Пугачева, критика РФ, совет Ахеджаковой: где сейчас Барбара Брыльска

Фото: Zuma/ТАСС

Польская актриса Барбара Брыльска прославилась благодаря роли Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». После начала спецоперации она неоднократно высказывалась с критикой в адрес России. Как сейчас складывается жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Что Брыльска говорила о России после начала СВО

Барбара Брыльска в августе 2022 года сообщила, что больше не сможет посетить Россию. При этом артистка призналась, что скучает по РФ.

«Я знаю, что больше не приеду в Россию, не приеду на Украину. Кроме того, что я старая, еще надо добавить и то, что уже никаких шансов. Тяжело мне найти эти слова, редко говорю по-русски. Знаете, мне политика уничтожила много профессиональных дел, хватит, не буду себе мешать, понимаете, надо отдыхать», — заявила она BLITZ+.

Позднее артистка раскритиковала российскую власть, заявив, что народ страдает от решений правительства и вынужден жить в нищете.

Фото: Zuma/ТАСС

«Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — сказала Брыльска.

По мнению актрисы, хорошо в России живут «только в Москве и Петербурге», тогда как в остальных регионах, в том числе в Омске и Новосибирске, «ситуация катастрофична».

Какой совет дала Брыльска Ахеджаковой

Барбара Брыльска встала на защиту народной артистки России Лии Ахеджаковой после того, как в феврале 2023 года в театре «Современник» сняли с показа спектакль с ее участием. Среди причин такого решения указывалось, что зрители жаловались на политические высказывания актрисы со сцены.

Польская артистка предложила коллеге уехать из России и заявила, что «такая Родина» не достойна Лии Ахеджаковой.

«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — сказала Барбара Брыльска.

Что известно о конфликтах Брыльской и Пугачевой

Барбара Брыльска познакомилась с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой во время работы над фильмом «Ирония судьбы, или с Легким паром!», для которого певица озвучила все музыкальные элементы.

Несколько лет назад польская актриса призналась, что с Примадонной у нее связаны как минимум два случая, закончившиеся в итоге обидой.

«Однажды мы были на каком-то мероприятии, и все ждали Пугачеву. Она все не ехала и не ехала. Когда же она появилась, я сказала ей: „Короли всегда приезжают первыми“. Она тогда обиделась, поскольку опоздала из-за озвучивания моей роли», — рассказала Брыльска.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

Второй инцидент произошел на проекте «Две звезды», где Брыльска была членом жюри. Актриса поставила низкие баллы за выступление Владимира Преснякова и Елены Кориковой, что вызвало недовольство Аллы Пугачевой.

Чем сейчас занимается Барбара Брыльска

Барбара Брыльска в 82 года ведет закрытый образ жизни: она поселилась в одноэтажном доме в 90 км от Варшавы. У артистки есть сын Людвиг, который помогает ей.

Актриса давно не выступает на сцене, иногда дает интервью, в том числе иностранной прессе. В 2021 году Брыльска опровергла слухи о том, что у нее онкология, однако сообщила о переломе позвоночника.

«Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Я сейчас не в форме. Молюсь. Не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... Вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — говорила она.

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