Последние новости шоу-бизнеса 16 февраля: что с SHAMAN, Собчак, Лолитой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Телеканал НТВ согласился встретиться с телеведущей Ксенией Собчак в суде при одном условии, а певица Лолита Милявская прокомментировала отмену своих концертов и рассказала о помощи Донбассу. Чем сейчас занимаются Анастасия Ивлеева и певец SNAMAH, какие известны последние новости российского шоубиза на сегодня, 16 февраля?

Какие последние новости известны про SHAMAN

Продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые артисты российской эстрады отказываются выступать с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов), потому что не хотят стать его «свитой». По его словам, сейчас исполнитель ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим знаменитостям.

Однако музыкальный критик Евгений Бабичев в интервью NEWS.ru предположил, что артисты отказываются от дуэта с SHAMAN из-за зависти.

«Думаю, из-за зависти ряд артистов отказываются сотрудничать с SHAMAN. Банальная причина. Надо понимать: многие артисты десятилетиями работают на сцене, имеют огромный опыт, но даже близко не добились того, что сделал Дронов за последние пару лет», — отметил он.

При этом певица Ольга Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что спела бы дуэтом с SHAMAN. По ее словам, артист обладает потрясающим вокальным мастерством. Как отметила исполнительница, она не реагирует на клише и мнение других сторон при выборе партнера для работы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Какие последние новости известны про Собчак

Телеведущая и журналист Ксения Собчак намерена подать в суд на НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. По словам телеведущей, сюжеты телеканала «Собчак. На личность» и «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак» — оскорбительная и «отчаянная натяжка совы на глобус».

Представители НТВ согласились на встречу с Ксенией Собчак в суде, но при одном условии. Они настаивают на том, чтобы телеведущая при обращении в суд включила в пакет документов экспертизу, подтверждающую «наличие у истицы чести и достоинства».

«Тушите свет: Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь. Опорочили, по версии Ксении, дважды. Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — заявили на телеканале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская прокомментировала отмену своего юбилейного гастрольного тура. Артистка поблагодарила своих зрителей за любовь и пообещала вернуть все деньги за билеты.

По словам исполнительницы, сейчас она приступает к восстановлению храма «на одной из новых территорий». Лолита отметила, что уже не первый год оказывает гуманитарную помощь мирным жителям и защитникам Донбасса, но до настоящего момента предпочитала не афишировать это.

«Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. После концерта они мне рассказывали про боевые действия и про тот ужас, который пережили они и их семьи. Я про это все писала, но разве вам было это интересно? Откуда такое желание видеть людей раздавленными?» — отметила она.

На защиту Лолиты после отмены концертов встала Ксения Собчак. Телеведущая предположила, что общественникам показалось, что Лолита «недостаточно, не полностью, не до конца раскаялась», однако не понимает, какой закон нарушила артистка. Собчак считает, что происходящая «отмена» превратилась «в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание, кто же еще враг».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Какие последние новости известны про Ивлееву

Блогер Анастасия Ивлеева после организации «голой» вечеринки в Москве перестала выпускать развлекательный контент в социальных сетях. По словам продюсера Павла Рудченко, она «затаилась на время» и не станет посещать зону СВО.

«Пока будет на стопе, тем более с публичными появлениями в зоне СВО. Пока она (Ивлеева. — NEWS.ru) затаится на время. Последние события показали ее праздный образ жизни. Праздность и серьезные боевые действия несовместимы. Праздность не в нормальном понимании этого слова, а во фриковом. Фрик-шоу явно не поддержат наши ребята в зоне боевых действий, такие варианты им точно не нужны. Ивлеева однозначно не поедет туда», — заявил Рудченко в интервью NEWS.ru.

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