«Никому больше Украина не нужна»: как сейчас живет актер Валерий Баринов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Баринов

Народный артист России Валерий Баринов активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах задействован актер, что он говорил про спецоперацию?

Чем известен Баринов

Валерий Баринов родился 27 ноября 1945 года в деревне Жилино Володарского района Орловской области. Вскоре семья переехала в Орел.

После окончания школы Баринов отправился в Москву, но по прибытии узнал, что вступительные экзамены уже прошли. Тогда он вернулся в Орел, где сначала работал в Орловском областном драматическом театре им. И. С. Тургенева.

«Студией руководил замечательный педагог и режиссер Валентин Алексеевич Иванов. Благодаря ему я, в общем-то деревенский парень, окунулся в доселе неведомый мир, который завораживал. Валентин Алексеевич что-то во мне разглядел, хотя я был смешным, неуклюжим, ушастым, с большим носом. Комплексовал по поводу внешности, а быть артистом хотелось. Да и Иванов повторял: „Тебе надо ехать в Москву поступать в театральное училище“», — вспоминал Баринов.

На следующий год он стал студентом Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. В кино артист дебютировал в 1969 году в драме «Шаги по земле».

Также Баринов снимался в картинах «Болдинская осень», «Хозяйка детского дома», «В Крыму не всегда лето», «Абориген», «Белые вороны», «Волкодав», «Петербургские тайны», «Бесноватые», «Лучший город Земли», «Диверсант», «Кадетство», «Ирония судьбы. Продолжение», «Самый лучший фильм», «День выборов», «Ранетки», «Солдаты 16: дембель неизбежен», «Анжелика», «Калашников», «Новогодняя открытка» и других. Всего в фильмографии актера более 200 работ.

Что известно о личной жизни Баринова

Валерий Баринов был женат три раза. С первой супругой он прожил в браке всего два дня.

«Первая супруга Лена была красивой, женственной. Ради нее я рванул в Ленинград из родного города. Мы очень любили друг друга, но в законном браке прожили всего два дня — после свадьбы я уехал на гастроли сразу же. Да и моей теще хотелось другого мужа для дочки: я был тогда простой, только институт окончил, молодой, а у нее такая красавица. Правда, через много лет теща призналась мне: „Ваш развод — это большое несчастье“», — вспоминал актер в передаче «Судьба человека».

Второй избранницей Баринова была гример Александрийского театра Татьяна. В браке родился сын Егор, но спустя шесть лет совместной жизни супруги развелись. Тогда женщина переехала в отдельную квартиру, а наследника оставила бывшему мужу.

«У Тани появились признаки психического заболевания. Решение расстаться, оно было разумное, как бы не складывалась жизнь, я никогда не оставлял ее без внимания, конечно, помогал деньгами», — объяснял артист.

Сын Баринова Егор рассказывал, что мама часто лежала в клиниках.

«Однажды у мамы случился нервный срыв, ее положили в больницу. С тех пор она стала часто лежать в клиниках, а когда выходила оттуда, скандалы снова начинались. Папе тоже было тяжело, он ведь не железный! Ему нужен был тыл, дом, где его ждут с горячим ужином. И, несмотря на то что отец очень любил маму, они решили развестись», — делился он.

Когда Егору было 15 лет, Баринов встретил женщину по имени Елена и женился третий раз. Она смогла найти общий язык с сыном актера. В третьем союзе родилась дочь Александра.

«Лена у меня бывший подполковник ФСБ, теперь она в отставке. Я могу об этом открыто говорить. Я старше жены на 15 лет, а Егор младше ее на 15 лет. Вот такое совпадение», — отмечал артист.

Егор Баринов пошел по стопам отца и тоже стал актером. Он снимался в проектах «Львиная доля», «Мужчина в моей голове», «Папа Гамлета» и других.

Дочь Александра — выпускница ГИТИСа и Новой Сорбонны, журналист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Баринов

Что Баринов говорил про спецоперацию

Валерий Баринов поддерживает спецоперацию. Он считает, что Запад давно ведет обработку братского народа Украины и настраивает людей там против России.

«Ужас в том, что если поссорятся двое знакомых, то через неделю они помирятся. Но если поссорились два родных человека, они могут не помириться не то что годами, а десятилетиями. У меня отец поссорился с двоюродной сестрой, с которой вырос вместе. Так они 30 лет не разговаривали. То же самое произошло между Россией и Украиной», — комментировал актер aif.ru.

По мнению Баринова, для Запада Украина — это разменная монета в противостоянии с Россией.

«Никому больше Украина не нужна. Кроме нас. Так что и вытаскивать всю эту ситуацию, налаживать там нормальную жизнь тоже нам», — уверен он.

Артист отмечал, что часто ездит в зону СВО, чтобы поддержать военнослужащих.

«Ездить не прекращу, буду по-прежнему выступать перед военными. Когда езжу в Донбасс, то мне даже неудобно от того, что меня сильно берегут», — говорил Баринов в интервью «Вечерней Москве».

Чем сейчас занимается Баринов

Валерий Баринов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Скрипка Ротшильда», «Я ничего не помню», «Все кончено», «Кошка на раскаленной крыше», «Вариации тайны», «Угрюм-река. Жизни океан» и «Леди Макбет нашего уезда».

В 2023 году актер также снялся в проектах «За Палыча!», «Финт Боброва», «Короче, план такой» и «Командир».

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