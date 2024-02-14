Серябкина ответила, готова ли на дуэт с SHAMAN Певица Серябкина заявила, что спела бы дуэтом с SHAMAN

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ольга Серябкина

Российская певица Ольга Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что спела бы дуэтом с SHAMAN (Ярославом Дроновым). По ее словам, артист обладает потрясающим вокальным мастерством. Как отметила исполнительница, она впервые слышит о нежелании коллег сотрудничать с ним.

Я впервые о таком слышу и не реагирую на какие-то клише. Он симпатичный парень, да [спела бы дуэтом], почему бы и нет. Все зависит от песни. Песня решает, — подчеркнула Серябкина.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». По его мнению, другие певцы и музыканты на самом деле не завидуют Ярославу Дронову. Сейчас SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим артистам, считает Киселев. Но многие звезды трудились не меньше певца, а некоторые и гораздо больше, отметил он.

До этого Киселев отмечал, что SHAMAN слишком активно противопоставляет себя коллегам и превратил понятие «патриот» в ругательство, а сам «становится маргинальным». Киселев отметил, что вина за это лежит на «кураторах» певца, которые дискредитируют его в обществе, и посоветовал SHAMAN «крепко прижать свое окружение».