Собчак ринулась спасать Лолиту? Что поможет певице пережить «отмену»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лолита Милявская, Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак протянула руку помощи «отмененной» после «голой» вечеринки певице Лолите Милявской. Как журналистка поддержала артистку, что может помочь ей вернуться на сцену и к гастролям?

Что Собчак сказала о Лолите

Ксения Собчак возмутилась возможной отменой юбилейного тура Лолиты по случаю ее 60-летия. Телеведущая не понимает, за что так поступают с «одной из главных и любимых певиц страны».

«Я никогда не пойму той злобы, ненависти и развязавшейся травли, которые устроили „общественники, которым больше всех надо“, против моих друзей — Филиппа [Киркорова] и Лолиты», — написала Собчак в своем авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистка предполагает, что общественникам показалось, что Лолита «недостаточно, не полностью, не до конца раскаялась», однако не понимает, какой закон нарушила артистка. Собчак считает, что происходящая «отмена» превратилась «в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание, „кто же ещё враг“».

«Сколько можно ещё искать „врагов“ и пятую колонну? <...> Оставьте людей в покое. Дайте им жить, если они приняли решение остаться в своей стране, работать и помогать», — призвала телеведущая.

Собчак отметила, что Лолита всегда «плакала и сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках», и, никому не говоря, просто помогала им «без всякого пиара и просьб».

«Просто писала: „Ксюш, дай кому помочь в вашем проекте по переселению из Белгородской области“. И повторюсь — это было ещё с Шебекино, до всяких вечеринок», — рассказала светская львица.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Как Лолита отреагировала на отмену ее концертов

14 февраля после сообщения об отмене ее юбилейного тура Лолита опубликовала видеообращение в своем Telegram-канале. По словам певицы, общественники считают, что она недостаточно раскаялась за участие в «голой» вечеринке.

Лолита рассказала, что ездила по госпиталям во время различных вооруженных столкновений, «видела разной степени увечья» и покупала аппаратуру для учреждений, а также телевизоры. Милявская отметила, что оплачивала несколько операций, но не предавала это огласке, считая такое поведение неинтеллигентным.

Артистка напомнила, что она одной из первых среди российских звезд выступила в Донецке и Луганске и даже была удостоена медали за помощь бойцам.

«Я одна из первых пела концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. А после концерта они мне рассказывали про боевые действия и тот ужас, который они пережили и их семьи. Я про все это писала, но разве вам это было интересно? Не-а. Откуда такое желание видеть людей раздавленными, пожелание спиться?» — сказала Лолита.

Певица напомнила, что, когда она хотела съездить к дочери в Киев, ее сняли с поезда и «дали 10 лет невъезда за посещение Крыма». После этого в адрес Лолиты посыпались сотни оскорблений.

Всем ненавистникам и злопыхателям артистка сказала: «Побойтесь Бога». Она добавила, что примет участие в восстановлении храма в одном из новых регионов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Простят ли Лолиту после «голой» вечеринки

Продюсер Павел Рудченко допустил, что Лолита распрощается с карьерой, если пойдет на принцип. Он рассказал NEWS.ru, что звезда не видит ничего зазорного в своем участии в «голой» вечеринке и несколько раз отмечала, что ей не за что извиняться. В то же время он выразил надежду, что исполнительница пойдет навстречу своему зрителю.

«Она не признает ничего зазорного в своем поведении. В своих выступлениях она просто сказала, что она такая, примите ее такой. Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она может пойти на принцип. Я имею в виду, что Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — предположил продюсер.

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