Бойкот SHAMAN кончился? Какие звезды заговорили о дуэте с певцом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) долгое время бойкотировался звездами российской эстрады, однако некоторые селебрити заговорили о готовности спеть с ним дуэтом. Кто хочет сотрудничать с артистом и поддерживает его творчество?

Что сказал Леша Свик о бойкоте SHAMAN

Российский рэпер Леша Свик пошутил над отказывающимися выступать с Дроновым артистами фразой «Они еще в стране?». Исполнитель признался, что, если бы ему довелось спеть вместе с SHAMAN, «это была бы весьма интересная история». Кроме того, Свик высоко оценил профессиональные данные исполнителя хита «Я русский».

«Это была бы, наверное, весьма интересная история. Кто отказывается? Покажите мне этих людей. Они еще в стране? У пацана как минимум очень крутой голос, очень крутые вокальные данные. И не соглашаться с этим было бы странно и глупо, наверное», — заявил Свик в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Готова ли Серябкина спеть дуэтом с SHAMAN

Певица Ольга Серябкина тоже заявила, что спела бы дуэтом с SHAMAN. Как и Свик, звезда отметила «потрясающее вокальное мастерство» музыканта. Артистка призналась, что впервые слышит о нежелании коллег сотрудничать с Дроновым, и сочла это клише.

«Я впервые о таком слышу и не реагирую на какие-то клише. Он симпатичный парень, да [спела бы дуэтом], почему бы и нет. Все зависит от песни. Песня решает», — объяснила певица корреспонденту NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Ольга Серябкина

Как Даня Милохин относится к SHAMAN

Блогер Даня Милохин заявил, что смог бы выступить с SHAMAN на одной сцене. В интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена», он предположил, что такой коллаб мог бы стать «прикольной темой».

«Прикольная тема. Я бы даже сделал дрилл-версию (жанр хип-хопа, для которого характерно агрессивное звучание и мрачные стихи. — NEWS.ru) песни „Я русский“. Это даже не зашкварненько», — рассказал тиктокер.

Блогер считает, что его друг, рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не стал бы его осуждать за дуэт с Дроновым, а лишь посмеялся бы над этим. Тиктокер рассказал, что у него запланирован бой в Дубае, в начале которого он намерен выйти на ринг с флагом и под гимн России.

При этом 12 февраля Милохин рассказал, что не станет выходить на свой первый бойцовский поединок под композицию «Я русский». В своих соцсетях тиктокер написал, что это было бы «кринжем».

«Точно не под трек SHAMAN „Я русский“ — это кринж. И я имел в виду SHAMAN. Все подумали бы, что это угар. А мне хочется, чтобы все поняли, насколько этот поединок может быть важен и серьезен для меня», — написал Милохин в социальных сетях.

После этого российский автор-исполнитель Юрий Лоза пристыдил Милохина. Он назвал тиктокера «пирожком ни с чем», который не умеет писать песни.

«Кто это такой? Пирожок ни с чем! Что он умеет делать? Только корчить рожи, ведь Милохин вообще не умеет писать песни», — заявил Лоза в разговоре с Sport24.

Что SHAMAN говорил о бойкоте звезд

Дронов рассказал, что не слышал об объявленному ему бойкоте. По его словам, он в нормальных отношениях со всеми коллегами и никогда не оказывался в конфликтных ситуациях с ними.

«Серьезно? Не слышал о таком. Каким номером я выйду на сцену, мне совершенно без разницы. Главное, что люди, которые ждут моих песен, их услышат. Что касается конфликтных ситуаций — никогда с ними не сталкивался. С кем-то из артистов мы дружим, а со всеми другими коллегами у меня нормальные рабочие отношения», — рассказал SHAMAN в интервью «Известиям».

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