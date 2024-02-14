«Они еще в стране?»: Леша Свик об отказавшихся петь с SHAMAN артистах Свик пошутил над отказывающимися выступать с SHAMAN фразой «Они еще в стране?»

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Российский рэпер Леша Свик пошутил над отказывающимися выступать с музыкантом SHAMAN (Ярославом Дроновым) артистами фразой «Они еще в стране?», передает корреспондент NEWS.ru с «Праздника для всех влюбленных» от МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце. По его словам, если бы ему довелось спеть с ним дуэтом, «это была бы весьма интересная история». Кроме того, Свик высоко оценил профессиональные данные исполнителя хита «Я русский».

Это была бы, наверное, весьма интересная история. Кто отказывается? Покажите мне этих людей. Они еще в стране? У пацана как минимум очень крутой голос, очень крутые вокальные данные. И не соглашаться с этим было бы странно и глупо, наверное, — подчеркнул артист.

Он также признался, что давно мечтает спеть дуэтом с Григорием Лепсом. По его словам, он планировал исполнить с ним свою новую песню, которая выйдет 16 февраля, однако его планы не осуществились, но он надеется на сотрудничество с исполнителем в будущем.

Я очень хочу с Григорием Лепсом. Лепс. Григорий. Если вы однажды все-таки наткнетесь на мои желания, я надеюсь, мы все-таки что-то сделаем. Песня, которая выходит у меня 16-го числа, я ее планировать сделать с ним, но как-то не вышло. Следовательно я думаю, что однажды мы поработаем, — рассказал Свик.

Ранее продюсер Владимир Киселев высказал мнение, что некоторые российские артисты не хотят выступать на одной сцене с SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». Также он предположил, что артист слишком активно противопоставляет себя коллегам.

По его мнению, артист превратил понятие «патриот» в ругательство, а сам «становится маргинальным». Киселев отметил, что вина за это лежит на «кураторах» певца, которые дискредитируют его в обществе, и посоветовал SHAMAN «крепко прижать свое окружение».