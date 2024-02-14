«Никогда не уедет из Москвы»: Шаврина рассказала, где сейчас Пугачева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певица Екатерина Шаврина заявила о возможном грядущем возвращении артистки Аллы Пугачевой в Россию. Что об этом известно, где сейчас Примадонна?

Что сказала Шаврина о возвращении Пугачевой

Народная артистка России Екатерина Шаврина выразила уверенность в том, что ее коллега Алла Пугачева никогда не покинет Москву навсегда. В беседе с MK.RU она отметила, что Примадонна лишь на время уехала за границу из-за супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В связи с этим Шаврина призвала не винить Пугачеву.

«Она [Пугачева] и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. Я, например, вообще не могу без Москвы, задыхаюсь. Приезжаю за границу: дней десять — и мне уже домой надо, в Москву. И она такая же. Я не знаю, как можно уехать из Москвы навсегда. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо», — сказала певица.

Шаврина добавила, что Пугачева всегда любила Москву. По словам артистки, именно российская столица сделала ее и Примадонну людьми.

«Мы столько вместе учились в ГИТИСе, столько всего прошли в Москве... Она нас поставила, собственно, на ноги, сделала людьми, „родила“ нас... Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — констатировала Шаврина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Где сейчас Пугачева

Местоположение Пугачевой и ее детей сейчас неизвестно. В декабре она с Галкиным посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников сообщалось, что артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон. Однако пранкер Сурен Каграманов (Сорян) заявил, что они могут переехать в США, где у Примадонны есть недвижимость.

Когда Пугачева возвращалась в Россию последний раз

3 ноября Пугачева прибыла на Ленинградский вокзал Москвы. В столицу России певица добиралась из Псковской области, куда она попала через пограничный пункт «Бурачки», который граничит с Латвией. Во время прохождения таможни в Псковской области к Пугачевой подошли сотрудники службы и попросили певицу пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате.

По данным Telegram-канала Mash, во время последнего визита в Россию Примадонна общалась с сотрудниками ФСБ. Журналисты выяснили, что певицу опрашивали около часа, интересовались целью приезда, а также как долго она пробудет в стране.

Как уточнял Mash, Пугачева была вежлива с сотрудниками, но при этом испытывала волнение, что ее могут не впустить в Россию. Ответив на все интересующие вопросы, Примадонна оставила несколько автографов и уехала.

Как Киркоров поддержал Пугачеву

Народный артист России Филипп Киркоров в недавнем выпуске проекта «Завтрак со звездой» раскритиковал тех, кто винит в своих неудачах Пугачеву. Певец подчеркнул, что артистка всегда всем помогала.

«Они свой неуспех списывают на то, что Пугачева кого-то там запрещала. Да она только всем всегда помогала. Давала плацдарм, давала стартовую площадку. И потом эти артисты на нее наезжали. Как не стыдно свою бездарность списывать Пугачеву? Мол, она им что-то запрещала», — отметил Киркоров

Он также назвал Пугачеву «великой женщиной», у которой перенял очень много опыта. По словам артиста, именно Примадонна научила его «не реагировать, идти вперед».

«Нет друзей, нет врагов — есть учителя. Мне повезло. У меня был серьезный опыт жизни с человеком, который меня многому научил, отвлек сознание от суеты, мелочности, кухонных разборок», — поделился артист.

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