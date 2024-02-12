Ксению Собчак начали «отменять» в РФ? Что за скандал с НТВ и ТНТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая и журналист Ксения Собчак пожаловалась, что ее не упомянули в эфире ТНТ «из-за цензуры», а также заявила о планах подать в суд на НТВ. Какие известны подробности случившегося?

Что сказали в эфире НТВ о Собчак

НТВ 10 и 11 февраля выпустил спецвыпуски передачи «Новые русские сенсации», которые были посвящены жизни и деятельности Ксении Собчак. В эфире программы утверждалось, что за последние два года телеведущая успела приобрести заграничную недвижимость, в том числе в Дубае, а также получила израильский паспорт.

«Ксения Собчак регулярно оказывается в центре скандалов, но до сих пор ей удавалось выходить сухой из воды. Теперь же, как утверждают общественники, есть достаточно доказательств, чтобы признать ее иноагентом. В новом выпуске программы „ЧП. Расследование“ пытаемся разобраться, удастся ли „блондинке в шоколаде“ и на этот раз остаться безнаказанной или придется брать билет в один конец, чтобы скрыться от российского правосудия», — говорилось в программе.

После выпуска первой части Ксения Собчак сообщила, что большинство сказанного в эфире — неправда. Вторая часть была посвящена ее личной жизни. Авторы передачи напомнили, что в свое время балерина Анастасия Волочкова якобы увела у телеведущей жениха, за что Собчак, как утверждалось в эфире, отомстила «сопернице», плеснув в танцовщицу вином из бокала. Просмотрев второй выпуск передачи, Собчак в шутку заявила, что лично ей не хватило комментария актера Никиты Джигурды.

Журналист также прокомментировала предположения канала о том, что якобы она поддерживает Украину. В эфире программы показали фото Собчак в сине-желтом купальнике. Она обратила внимание, что редакторам выпуска пришлось потратить много времени, чтобы найти хоть какие-то основания сказанного.

«Вижу буйную радость редакторов НТВ, нашедших в моем инстаграме (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru) яркое доказательство моего „заукраинства“ — фото в желто-синем купальнике 2018 года», — добавила Собчак.

Что известно о планах Собчак подать в суд на НТВ

Телеведущая заявила, что не намерена оставлять без внимания сказанное в отношении ее и ее семьи.

«Теперь серьезно. Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии в стиле „Экспресс газеты“. Главная предъява — старинное интервью 2017 года. Ну але. Далее. Какая-то бесконечная подлость использовать против меня память о моем отце», — указала она.

Ксения Собчак уточнила, что намерена подать в суд на телеканал НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства. При этом телеведущая усомнилась, что выиграет дело.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг», — отметила ведущая.

Что известно об «отмене» Ксении Собчак на ТНТ

Собчак также обратила внимание, что ТНТ не упоминает ее имени в программах телеканала. В частности, речь идет о выпуске Comedy Club, который вышел еще в сентябре прошлого года и был посвящен 25-летию канала ТНТ и самому длительному проекту «Дом-2». В эфире о Ксении Собчак не было сказано ни слова, несмотря на то что она вела шоу с 2004 по 2012 год.

«В сентябрьском выпуске на ТНТ вспоминали „Дом-2“ и его ведущих — а меня там нет и не было никогда. Столько шуток я вытерпела, столько привязок к прошлому, но теперь все. Спасибо ТНТ за такую чудесную (и немелочную, узнаю почерк, как говорится) цензуру», — написала Собчак в своем авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».

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