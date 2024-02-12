Что с Евгением Петросяном, почему его экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Народный артист РСФСР Евгений Петросян был экстренно госпитализирован в Москве. В каком состоянии находится юморист, что известно о случившемся, какие последние новости о нем выходили?

Что известно о состоянии Евгения Петросяна

По данным Telegram-канала Mash, Петросян накануне днем упал во время променада на Лесной улице в центре Москвы. Как сообщает источник, юмористу сразу вызвали скорую помощь.

«Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением», — говорится в сообщении канала.

На настоящий момент артист находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает, однако Евгению Петросяну предстоит операция, сообщает «360». По информации источника, сейчас юморист находится в Боткинской больнице, но не под своей фамилией.

«Перелом правового плеча, в гипсе. Готовят к операции», — пишут журналисты.

Что сказал Петросян о своей госпитализации

Евгений Петросян отказался рассказывать подробности своего состояния здоровья и заявил, что на настоящий момент проходит «штатную проверку» в больнице.

«У меня обычная штатная проверка. Я не даю комментариев», — заявил он Super.

По информации издания, артист ответил на звонок бодрым голосом.

Последний раз о госпитализации Евгения Петросяна сообщали в мае прошлого года. По данным СМИ, он попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Сам артист рассказал, что речи об экстренной госпитализации не идет, поэтому не стоит за него волноваться.

Позднее выяснилось, что Петросян оказался в больнице после установки зубного импланта — из раны постоянно сочилась кровь. По данным StarHit, 1 мая артиста увезли на скорой в лор-отделение Боткинской больницы из-за диагностированного воспаления.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Евгений Петросян

Где находится супруга Евгения Петросяна

Супруга юмориста Татьяна Брухунова на настоящий момент не может находиться рядом с Петросяном, поскольку пребывает в Пекине, куда приехала на празднование китайского Нового года.

Брухунова активно записывает ролики для социальных сетей, однако информацию о госпитализации супруга не комментировала. При этом она ответила на обвинения в растрате денег артиста.

«Вот так простым людям вешают лапшу на уши. Мне очень жаль, что некоторые ведутся на это, но я понимаю, что свою голову никому не привяжешь, оправдываться я не стану, но это очень забавно», — сказала она.

Какие последние новости выходили о Петросяне

Евгений Петросян длительное время не появлялся на сцене. К съемкам он вернулся перед новогодними праздниками, дав сольный концерт, посвященный его 60-летию на эстраде. Артист шутил на социально-бытовые темы, читал стихи, а также иронизировал над своим солидным возрастом и пенсией.

В ноябре стало известно, что Евгений Петросян собирается попробовать себя в новом амплуа. 78-летний юморист был утвержден на роль в фильме «Манюня: Путешествие на Москву».

В январе Telegram-канал «НеМалахов» распространил видео, на котором Евгений Петросян запечатлен пьющим пиво в полном одиночестве. Судя по кадрам, комик находился за барной стойкой со стаканом и время от времени о чем-то переговаривался с барменом. На видео заметно, что артист посетил питейное заведение без друзей и молодой супруги.

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