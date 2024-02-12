Последние новости российского шоу-бизнеса 12 февраля: что интересного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова ответила на обвинения в «вечном пьянстве», а певец Олег Газманов столкнулся с отменой концертов. Что об этом известно, какие выходили последние российские новости шоубиза сегодня?

Какие последние новости известны про Бузову

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что не может забыть бывшего супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Артистка считает нормальным рассказывать и вспоминать о своем прошлом.

«Это мое прошлое. Без прошлого не бывает настоящего, не выстраивается будущее. Я не могу взять и стереть из памяти, потому что мы были вместе долгие годы — пять лет. И были счастливые моменты. И что, мне пять лет взять стереть и про них не говорить?» — отметила она.

Также Бузова отреагировала на обвинения бывшего продюсера певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, которая заявила о «вечном пьянстве» телеведущей. Артистка предложила «дыхнуть», чтобы подтвердить свою трезвость.

«Хочется верить, что с ее стороны это просто ревность за то, что она со мной не работает», — заявила Бузова.

Как Сергей Лазарев помогает поклоннице-пенсионерке

Певец Сергей Лазарев заявил, что планирует снять квартиру для 65-летней пенсионерки Лидии Уляшевой, которая привлекла внимание пользователей Сети после видео с концерта артиста, где она энергично танцевала. В интернете ее прозвали «диско-бабушка».

Лазарев пообещал помочь пенсионерке и рассказал о ее непростой судьбе.

«У нее очень сложная ситуация: ей негде особо жить, комнату снимает за шесть тысяч рублей, где нет никаких удобств, только кровать и стул, от нее отказались все родственники, она инвалид. Мы сейчас ищем ей квартиру, снимем, я это оплачу», — поделился артист.

Почему отменили концерты Олега Газманова

Певец Олег Газманов находится в своем юбилейном туре по России, однако его концерты в Зеленограде и Красногорске были отменены. По словам артиста, с ним не заключили договор на проведение мероприятия.

«К огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности своего участия. Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников», — сообщил певец в своем Telegram-канале.

Также Газманов признался, что у него возникли проблемы со здоровьем. Он начал терять голос.

«Иногда приходится понижать тональность. Голос стал не такой звонкий, и верхние ноты брать тяжело», — добавил исполнитель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Олег Газманов

Что Милохин сказал про SHAMAN

Блогер и певец Даня Милохин отказался выходить на свой первый боксерский бой под трек исполнителя SHAMAN «Я русский». Тиктокер назвал песню кринжем и добавил, что хочет, чтобы все осознали, насколько этот бой важен и серьезен для него.

«Трек, под который выйду на бой? Это секрет и сюрприз для всех зрителей. Но точно не под трек Шамана „Я русский“ — это кринж. И я имел в виду Шамана. Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез», — сказал Милохин.

Кто назвал незрелым Никиту Кологривого

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что критические высказывания его коллеги Никиты Кологривого о других артистах объясняются незрелостью артиста.

«Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно когда они являются открытием и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества. Но только когда приходит зрелость, ты понимаешь, что все это тебе не принадлежит, — заявил Дюжев.

При этом актер похвалил игру Кологривого в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и заявил, что видит в нем хорошего артиста.

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