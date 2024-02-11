«Кажется, море по колено»: звезда «Бригады» о заявлениях Кологривого Дюжев объяснил критические высказывания Кологривого незрелостью актера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Дюжев

Российский актер Дмитрий Дюжев заявил, что критические высказывания его коллеги Никиты Кологривого о других артистах объясняются незрелостью артиста. В беседе с KP.RU звезда «Бригады» предположил, что с возрастом мнение молодого актера изменится.

Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно когда они являются открытием и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества. Но только когда приходит зрелость, ты понимаешь, что все это тебе не принадлежит, — отметил Дюжев.

Актер добавил, что видит в Кологривом замечательного артиста. Дюжев также признался, что ему понравилась работа молодого актера в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Дюжев посоветовал Кологривому учиться мастерству у более опытных артистов, которые смогли добиться небывалых успехов в актерском искусстве.

Ранее актер Максим Виторган заступился за своего коллегу Данилу Козловского, которого Никита Кологривый назвал «лжеартистом». Виторган обвинил молодого актера в самолюбовании и хайпожорстве. При этом бывший муж Ксении Собчак назвал звезду «Слова пацана» талантливым артистом.

До этого Кологривый отметился в ряде интервью, в которых нелицеприятно отозвался о коллегах по цеху. Помимо Козловского, он назвал переоцененными артистами Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.