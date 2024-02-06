«Хайпожорство и самолюбование»: Виторган ответил Кологривому за Козловского Виторган заступился за Козловского после критики Кологривого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Виторган

Российский актер Максим Виторган заступился за своего коллегу Данилу Козловского, которого Никита Кологривый назвал «лжеартистом». Виторган в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинил молодого актера в самолюбовании.

Козловский здесь, собственно, воплощение понятия «артист». И поет он не просто на актерском обаянии… Все это очень большое мастерство. Я в какой-то момент вспомнил одного молодого и талантливого артиста, который, если его не сожрут хайпожорство, самолюбование и назидательность, тоже, возможно, так когда-нибудь сможет, да, Никита? — сказал Виторган.

Так бывший муж Ксении Собчак похвалил Козловского за музыкальный моноспектакль FRANK. По мнению Виторгана, постановка является ироничным и пронзительным «праздником души».

Ранее Кологривый отметился в ряде интервью, в которых нелицеприятно отозвался о коллегах по цеху. Помимо Козловского, звезда «Слова пацана» назвал переоцененными артистами Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

Критик и ведущий Алексей Остудин предположил, что Кологривый сейчас проходит «испытание медными трубами» и, если он не изменит линию поведения, его может ждать судьба Алексея Панина. Критик добавил, что актеру стоит помнить о профессиональной этике.