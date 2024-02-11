«Давайте дыхну!»: Бузова ответила на критику экс-продюсера Лободы Бузова опровергла обвинения Крапивиной в «вечном пьянстве»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на обвинения бывшего продюсера певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, которая заявила о «вечном пьянстве» экс-участницы шоу «Дом-2». Как пишет MK.RU, Бузова призналась, что не следит за действиями Крапивиной, однако предложила «дыхнуть», чтоб подтвердить свою трезвость.

Хочется верить, что с ее стороны это просто ревность за то, что она со мной не работает, — заявила Бузова.

Чтобы подтвердить свои слова, она «дыхнула» на журналистов.

Я люблю людям говорить все в глаза, — добавила певица.

Она отметила, что на протяжении всей ее 20-летней карьеры на телевидении о ней говорят лишь за глаза. Певица напомнила и случай с телеведущим Дмитрием Губерниевым, который уличал ее в пристрастии к алкоголю. Артистка уверяет, что с ее графиком крепкий алкоголь для нее непозволителен.

У меня каждый день — съемки, выступления, запись новых песен. Несмотря на то что год еще только начался, я уже успела устать, — подытожила она.

Ранее Бузова с иронией высказалась о Тарасове, заявив, что он потерял популярность после разрыва отношений с ней. Она добавила, что о футболисте никто бы не вспомнил, если бы не она.

Пара была в браке с 2012 по 2016 год. Причиной разрыва, как утверждала сама певица, стали измены спортсмена.