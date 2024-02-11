Стало известно, как живет актриса Елизавета Боярская после начала СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Боярская

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская продолжает играть в театре и сниматься в кино после критики спецоперации. В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь актрисы?

Чем известна Боярская

Елизавета Боярская родилась 20 декабря 1985 года в Ленинграде в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Она окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

В кино Боярская дебютировала в 2001 году — в сериале «Агент национальной безопасности — 3». Также она снималась в проектах «Бункер», «Парк советского периода», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Пять невест», «Клуши», «Шерлок Холмс», «Эрмитаж. Сокровище нации», «Великая», «Анна Каренина», «Анна Каренина. История Вронского», «Гамлет», «Без правил» и других.

Всего в фильмографии актрисы более 70 работ.

Что известно о личной жизни Боярской

Елизавета Боярская вышла замуж за актера Максима Матвеева в 2010 году. Пара воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория.

Артистка отмечала, что не против сменить род деятельности и стать домохозяйкой.

«Я заняла позицию за мужем, и мне это нравится. Очень радуюсь успехам Максима. А я займусь семьей и иногда стану наслаждаться съемками в хороших фильмах», — рассказывала Боярская.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Елизавета Боярская

Что Боярская говорила про спецоперацию

В день начала спецоперации Елизавета Боярская опубликовала в соцсетях изображение белого голубя мира и рассказала о своих переживаниях.

«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство», — написала она.

Актриса заявила, что выступает за установление мира, и пожелала, чтобы «все скорее закончилось».

После высказывания Боярской появились слухи, что она попала в так называемый черный список и не будет сниматься в новых фильмах. Однако режиссер Карен Шахназаров опроверг данную информацию.

«Я — режиссер, и мне никто не говорит, чтобы я ограничивал артистов в ролях на основании какого-то списка. Такого списка не существует, это сплетни. Я профессиональный режиссер, глава студии „Мосфильм“, и мне никто не говорил, что кого-то нельзя снимать из-за высказываний. Они высказываются, по их поводу тоже высказываются», — сообщил он.

Чем сейчас занимается Боярская

Елизавета Боярская продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Леди Макбет нашего уезда», «Жизнь и судьба», «Три сестры», «Братья и сестры. Версия 2015», «Братья Карамазовы», «Чайка» и «Дядя Ваня».

В 2023 году артистка снялась в проектах «110», «Цикады» и «Я тебя люблю — Je t’aime». В скором времени на экраны также должны выйти картины «Декоратор» и «Малышарики. День рождения» с ее участием.

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