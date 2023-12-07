Польских в фильме «Елки», Боярская — в «Великой»: что смотреть на неделе

Фото: Bazelevs

На первой неделе декабря в кинотеатрах покажут последний шедевр японского классика анимации Хаяо Миядзаки, детективный триллер с Викторией Исаковой и новые «Ëлки». На онлайн-платформах выйдет второй сезон сериала «Великая» и документальный фильм об Алексее Германе. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Мальчик и птица»

Премьера: 7 декабря.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Режиссер: Хаяо Миядзаки.

Зачем смотреть: первая за 10 лет полнометражная картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» создана по мотивам романа «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро, который вышел в 1937 году. Это произведение сильно повлияло на Миядзаки. Он называет его любимой книгой из детства. Однако авторы мультфильма неоднократно отмечали, что их проект — не адаптация.

Действие происходит во время Второй мировой войны. По сюжету мать 12-летнего Махито погибла в результате атаки на Токио. Его отец женился на сестре жены, и вместе они переехали за город. Все дни мальчик проводит с новой мачехой и пожилыми тетушками-служанками. Ему тяжело привыкнуть к новому месту, а отношения с одноклассниками не складываются.

В один из дней герой ударил себя камнем по голове, чтобы остаться дома. Позже он нашел книгу под названием «Как поживаете?», которую ему оставила мама. Затем с мальчиком начала разговаривать подозрительная цапля, которая отправилась с ним на поиски альтернативной вселенной.

В зарубежной прессе фильм называют «визуальным шедевром, который затрагивает серьезные темы, например, как мы переживаем утрату близкого человека».

«Ëлки-10»

Премьера: 7 декабря.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров.

Зачем смотреть: юбилейная история, некогда придуманная Тимуром Бекмамбетовым, с новогодней атмосферой и блогерами в кадре.

Картина, как и все прочие «Ëлки», состоит из нескольких новелл. Действие снова разворачивается в разных российских городах. В Санкт-Петербурге в дом престарелых приехала новая постоялица (Галина Польских) и обнаружила, что один из ветеранов (Борис Щербаков) переживает из-за потери всех родных и близких. Героиня Польских решила приободрить пенсионера при помощи президента. Во время новогоднего телеобращения он должен был лично подмигнуть мужчине.

Тем временем в Тюмени начинающая блогерша (Елена Валюшкина) делится с миром своей жизнью, в Альметьевске звезда КВН Айдар Гараев встречает девушку, за которой ухаживал в старших классах. В Нижнем Новгороде девушка решает стать геймершей, чтобы вернуть бойфренда. Еще в фильме появляются Бедрос и Филипп Киркоровы, которые сыграют самих себя.

«Лунатики»

Премьера: 7 декабря.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Виктория Исакова, Степан Белозеров, Дмитрий Чеботарев, Алексей Филимонов.

Зачем смотреть: хит Выборгского фестиваля от режиссера Юрия Мороза.

Главная героиня — успешный телевизионный продюсер Рената (Виктория Исакова). С мужем она давно развелась. У нее есть сын Никита (Степан Белозеров). Он популярный рэпер и злоупотребляет запрещенными веществами. Рената хочет его спасти, но все стандартные способы она уже испробовала. Тогда женщина соглашается на эксперимент, в ходе которого врачи предлагают стереть парню память. Никита избавится от зависимости, но вместе с этим забудет о семье.

Фильм основан на реальной истории. Мороз показал переживания людей и рассказал о реальной технологии «психокоррекции», придуманной еще в СССР. Виктория Исакова не только сыграла главную роль в картине своего мужа, но и впервые выступила в роли продюсера. По словам Юрия Мороза, «кинематограф обязан постоянно говорить о привязанности к наркотикам и новых технологиях».

«Великая» с Елизаветой Боярской в роли Екатерины II

Премьера: 7 декабря.

Где смотреть: «Кинопоиск».

В главных ролях: Елизавета Боярская, Наталья Суркова, Павел Деревянко, Марк Богатырев, Сергей Шакуров.

Зачем смотреть: продолжение нашумевшего сериала 2015 года с Елизаветой Боярской вместо Юлии Снегирь в роли императрицы.

Если в первом сезоне сюжет строился на становлении будущей императрицы, то во втором перед зрителями предстанет уже новоявленная Екатерина II. Действие развивается в период с 1763 по 1773 год, сразу после коронации императрицы.

В результате очередного дворцового переворота немецкой принцессе удалось оказаться у власти. Екатерину ждут бесконечные интриги, внешнеполитические проблемы и внутренние государственные противоречия.

Как известно, Елизавета Боярская ответственно подошла к работе над образом. По словам коллег, актриса прочла десятки исторических книг, изучив не только биографию Екатерины II, но и быт эпохи. Также она примеряла на себя множество неудобных нарядов, изучала иностранные языки для роли и сама выполняла трюки.

«Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов»

Премьера: 9 декабря.

Где смотреть: START.

Режиссер: Алексей Герман — мл.

Зачем смотреть: фильм-погружение в мир выдающегося режиссера через призму его последней, незаконченной работы «Трудно быть богом».

В картине покажут уникальные и ранее неопубликованные кадры со съемок фильма «Трудно быть богом». Помимо хроники зрители услышат комментарии киноведа и историка Наума Клеймана, одного из лучших российских операторов Юрия Клименко, писателя и биографа братьев Стругацких, по чьей повести создавалась картина, Анта Скаландиса, актеров Леонида Ярмольника и Натальи Мотевой.

«Никто не знал, как отец закончил бы фильм. И тот монтаж, который уже был, неизвестно, стал бы он финальным, — рассказал Алексей Герман — младший в интервью для документального фильма. — Мы с мамой самозабвенно пытались приблизиться к тому, чего бы папа хотел. Это касалось и музыки, и графики, и озвучания. Хотя, на самом деле, к моменту смерти отца многое из этого хранилось в руинированном виде».

Читайте также:

Указ Зеленского, молчание об СВО, скандалы: куда пропала Регина Тодоренко

От Тодоренко до Киркорова: как прошла премьера фильма «Елки-10»

Люди-свиньи забыли о духовности: аниме «Унесённые призраками» — 20 лет