Актриса Елена Папанова в 2021 году была уволена из театра им. Ермоловой после 44 лет службы. В чем причина, как артистка живет сейчас, чем она занимается?
Чем известна Папанова
Елена Папанова родилась 20 ноября 1954 года в Москве в семье актеров: народного артиста СССР Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой. Окончила ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино».
В кино Папанова дебютировала в 1976 году в картине «Мы вместе, мама». Также артистка снималась в проектах «Три веселые смены», «Куда он денется!», «Ожидание», «Ложь на длинных ногах», «Семейные тайны», «Следствие ведут знатоки: Бумеранг», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Сваха», «След», «Школа», «Учитель в законе — 2», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Деффчонки», «Горюнов», «Да и да», «Новогодний рейс», «Семейные обстоятельства», «Консультант», «Сердце мира», «Анатомия убийства», «Чикатило», «Карамора», «ВСЛУХ!» и других.
Всего в фильмографии Папановой более 60 работ.
В 2009 году актриса написала книгу-биографию Анатолия Папанова «Хочу рассказать... Книга об отце».
Что известно о личной жизни Папановой
Елена Папанова замужем за Юрием Титовым, с которым познакомилась в юности — они играли влюбленную пару в постановке «Как вам это понравится?».
В браке родились двое дочерей — Мария и Надежда.
«Я упустила момент, можно сказать, упустила свой шанс. Когда вышла из декрета, время ушло, кино изменилось, да и во мне, конечно, мало чего осталось от той молоденькой русопятой девочки», — вспоминала Папанова.
Почему Папанову уволили из театра
В 2021 году Елена Папанова попала под массовое сокращение в театре им. Ермоловой после 44 лет службы. По ее словам, руководство мотивировало свое решение финансовыми трудностями и тем, что некоторые артисты не заняты в репертуаре.
«Когда Олег Евгеньевич Меньшиков, худрук, пришел, я была занята в старом репертуаре. Постепенно эти спектакли снимались, я и другие артисты „выводились“ из репертуара. Я несколько раз к Меньшикову обращалась, просила работу, но мне было сказано: „Ты понимаешь, у нас приходят другие режиссеры. Они сами выбирают артистов, и я не могу тебя им навязывать“. Потом я как-то набралась наглости, пришла к нему с пьесой, на что мне сказали, что „нельзя“», — рассказывала Папанова.
Она отметила, что всего были уволены 22 из 90 членов труппы. Трое из них избежали увольнения, так как являются многодетными или их возраст близок к пенсионному.
По информации NEWS.ru, перед увольнением в отделе кадров актрисам, в том числе Папановой, предложили остаться в театре в качестве уборщиц.
«Никакого разговора Олег Евгеньевич Меньшиков не провел ни со мной, ни, насколько мне известно, с кем-то из остальных увольняемых. О денежной компенсации, которую, наверное, нам должны выплачивать, тоже ничего не слышно», — комментировала Папанова.
После сокращения артистка и ее коллеги подали в суд. Суд обязал театр выплатить Папановой компенсацию: зарплату, которую она не получила, пока находилась под сокращением, а также 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суммарно это около 130 тысяч рублей.
Что известно о ДТП с участием Папановой
Летом 2023 года Елена Папанова попала в аварию в Москве. По данным MK.RU, в Nissan Qashqai актрисы врезался каршеринговый автомобиль Volkswagen.
Папанова сильно ударилась о руль, однако отказалась от госпитализации. Водитель каршерингового Volkswagen, 21-летний молодой человек, был госпитализирован.
Чем сейчас занимается Папанова
Елена Папанова продолжает творческую деятельность.
В 2023 году она снялась в проектах «Операция «Престол», «Звездный суд», «Мастодонт» и «Первокурсницы».
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