ДТП в Москве, увольнение из театра, суд: где сейчас актриса Елена Папанова

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Елена Папанова

Актриса Елена Папанова в 2021 году была уволена из театра им. Ермоловой после 44 лет службы. В чем причина, как артистка живет сейчас, чем она занимается?

Чем известна Папанова

Елена Папанова родилась 20 ноября 1954 года в Москве в семье актеров: народного артиста СССР Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой. Окончила ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино».

В кино Папанова дебютировала в 1976 году в картине «Мы вместе, мама». Также артистка снималась в проектах «Три веселые смены», «Куда он денется!», «Ожидание», «Ложь на длинных ногах», «Семейные тайны», «Следствие ведут знатоки: Бумеранг», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Сваха», «След», «Школа», «Учитель в законе — 2», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Деффчонки», «Горюнов», «Да и да», «Новогодний рейс», «Семейные обстоятельства», «Консультант», «Сердце мира», «Анатомия убийства», «Чикатило», «Карамора», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в фильмографии Папановой более 60 работ.

В 2009 году актриса написала книгу-биографию Анатолия Папанова «Хочу рассказать... Книга об отце».

Что известно о личной жизни Папановой

Елена Папанова замужем за Юрием Титовым, с которым познакомилась в юности — они играли влюбленную пару в постановке «Как вам это понравится?».

В браке родились двое дочерей — Мария и Надежда.

«Я упустила момент, можно сказать, упустила свой шанс. Когда вышла из декрета, время ушло, кино изменилось, да и во мне, конечно, мало чего осталось от той молоденькой русопятой девочки», — вспоминала Папанова.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Елена Папанова (первая слева) со своими дочерьми и внучкой

Почему Папанову уволили из театра

В 2021 году Елена Папанова попала под массовое сокращение в театре им. Ермоловой после 44 лет службы. По ее словам, руководство мотивировало свое решение финансовыми трудностями и тем, что некоторые артисты не заняты в репертуаре.

«Когда Олег Евгеньевич Меньшиков, худрук, пришел, я была занята в старом репертуаре. Постепенно эти спектакли снимались, я и другие артисты „выводились“ из репертуара. Я несколько раз к Меньшикову обращалась, просила работу, но мне было сказано: „Ты понимаешь, у нас приходят другие режиссеры. Они сами выбирают артистов, и я не могу тебя им навязывать“. Потом я как-то набралась наглости, пришла к нему с пьесой, на что мне сказали, что „нельзя“», — рассказывала Папанова.

Она отметила, что всего были уволены 22 из 90 членов труппы. Трое из них избежали увольнения, так как являются многодетными или их возраст близок к пенсионному.

По информации NEWS.ru, перед увольнением в отделе кадров актрисам, в том числе Папановой, предложили остаться в театре в качестве уборщиц.

«Никакого разговора Олег Евгеньевич Меньшиков не провел ни со мной, ни, насколько мне известно, с кем-то из остальных увольняемых. О денежной компенсации, которую, наверное, нам должны выплачивать, тоже ничего не слышно», — комментировала Папанова.

После сокращения артистка и ее коллеги подали в суд. Суд обязал театр выплатить Папановой компенсацию: зарплату, которую она не получила, пока находилась под сокращением, а также 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суммарно это около 130 тысяч рублей.

Что известно о ДТП с участием Папановой

Летом 2023 года Елена Папанова попала в аварию в Москве. По данным MK.RU, в Nissan Qashqai актрисы врезался каршеринговый автомобиль Volkswagen.

Папанова сильно ударилась о руль, однако отказалась от госпитализации. Водитель каршерингового Volkswagen, 21-летний молодой человек, был госпитализирован.

Чем сейчас занимается Папанова

Елена Папанова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в проектах «Операция «Престол», «Звездный суд», «Мастодонт» и «Первокурсницы».

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