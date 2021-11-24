13 артистов подали в суд на театр Ермоловой под руководством Меньшикова

Адвокат коллегии «Солдаткин, Зелёная и партнёры» Ксения Михайличенко сообщила NEWS.ru о том, что 13 артистов, уволенных из театра имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова, подали иски в Тверской суд Москвы. По словам юриста, актёры требуют признать их увольнение незаконным, восстановить на прежнем месте работы и выплатить солидную денежную компенсацию.

Ксения Михайличенко рассказала, что первыми в суд подали три артиста: дочь Анатолия Папанова Елена (ранее не согласившаяся на предложенную ей администрацией театра работу уборщицей), Николай Токарев и Мария Бортник. Они потеряли работу в сентябре 2021 года и решили оспорить своё увольнение в суде. На днях состоялось предварительное судебное слушание по их делу, первое слушание по существу назначено на 20 декабря. Ещё 10 артистов, среди которых Галина Анисимова, Павел Галич, Галина Власова, Евгений Шляпин, Елена Бурханова, были уволены из театра Ермоловой в октябре 2021 года и обратились в Тверской суд неделю назад. Дата судебного заседания по их искам пока неизвестна.

Как пояснила представляющая интересы 13 артистов Ксения Михайличенко, все они были уволены из театра по статье о сокращении и не согласны с таким решением администрации под руководством Олега Меньшикова. Иски актёров она назвала «делом принципа». Адвокат подробно рассказала о претензиях, требованиях и шансах своих доверителей в интервью NEWS.ru.

— Во МХАТе имени Горького примерно полтора года назад уволенным артистам всё-таки удалось восстановиться через суд. Значит ли это, что у Елены Папановой и её коллег из театра Ермоловой тоже высокие шансы на победу?

— Я очень хорошо осведомлена о судах во МХАТе, поскольку именно я как раз тогда и защищала права уволенных артистов. Да, мы победили.

Однако будет неправильным сравнивать две эти ситуации — во МХАТе и в театре имени Марии Ермоловой. Поскольку «мхатовских» увольняли по дисциплинарным основаниям. Одного — якобы за неэтичное поведение, второго — за то, что будто бы явился на репетицию в состоянии алкогольного опьянения.

По факту артисты не сошлись во взглядах с новым руководством театра (тогда команда Татьяны Дорониной противостояла команде Эдуарда Боякова. — NEWS.ru).

Сергей Булкин/NEWS.ru

В суде мы в пух и прах разнесли эти аргументы, доказав, что не было фактов ни неэтичного поведения, ни алкогольного состояния на рабочем месте у артиста. В театре имени Марии Ермоловой артистов увольняют с формулировкой о сокращении штата. Якобы у театра нет денег на зарплату, и часть труппы необходимо сократить. Доказать незаконность увольнения в данном случае будет несколько сложнее.

— Но всё-таки возможно?

— Я считаю, что правда на нашей стороне. А вот юрист театра на предварительное заседание в суд принесла письменные разъяснения от имени руководства театра, на каком основании были уволены Папанова, Токарев и Бортник. Однако эти разъяснения не содержали никакой конкретики, написано условно следующее: они сравнили всех артистов театра, уволить решили этих, потому что у них якобы нет никакого преимущественного права.

С какими именно «другими сотрудниками» сравнивали, по каким критериям? Непонятно.

Но нельзя, строго говоря, ткнуть пальцем в штатное расписание и сказать, что «убираем этого, того и вот ту, потому что мы так решили».

При сокращении штата работодатель должен сравнить сотрудников по стажу, профмастерству, личным качествам. Согласно гражданскому процессуальному кодексу РФ именно работодатель должен доказать, что уволенные работники в целом «хуже» оставшихся.

Следующий вопрос, как сравнивать актёров. По производительности труда, то есть количеству спектаклей в месяц? У Папановой, как и у других уволенных артистов, была хорошая производительность. Потом у них роли отобрали и ввели других исполнителей, а эти остались не у дел. Является ли это основанием уволить? Нет.

— Чего хотят добиться ваши доверители?

— Во-первых, все они настроены очень решительно. С другим настроем и нет смысла искать справедливости в суде. Во-вторых, артисты надеются с помощью суда восстановиться на работе, взыскать денежную компенсацию за вынужденный прогул в размере среднего заработка за весь период с момента увольнения, а также за моральный вред. Суммы компенсации морального вреда обычно составляют символические цифры — пять — десять тысяч рублей.

Деньги для моих доверителей не стоят на первом месте. Эти иски — дело принципа. Почему можно просто так взять и отправить на улицу актёров, которые отдали театру полжизни? А Елена Анатольевна [Папанова] большую часть жизни отдала!