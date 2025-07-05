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05 июля 2025 в 20:12

Скончался легендарный баскетбольный тренер Михаил Степанов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 82-м году жизни скончался почетный судья FIBA и бывший тренер ЦСКА Михаил Степанов, сообщает пресс-служба армейского клуба. Причина смерти тренера не называется.

Степанов оставил значительный след в истории российского баскетбола. Начав карьеру в ЦСКА в 1968 году как администратор, он внес вклад в два триумфа команды в Кубке европейских чемпионов. После возвращения в клуб в 1982 году он успешно работал с мужской и женской командами. 37 лет Степанов посвятил судейской деятельности. В 2013 году он удостоился звания почетного судьи Международной федерации баскетбола.

Ранее в Пермском землячестве сообщили, что в возрасте 83 лет ушла из жизни Елена Строганова (баронесса Элен де Людингаузен). Она была последним представителем древнего рода Строгановых. В 1992 году Елена Строганова создала Международный Строгановский благотворительный фонд. Организация занималась восстановлением Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае.

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