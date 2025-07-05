Раскрыто отношение Пентагона к проникшему на секретный брифинг Цукербергу

Военные США возмущены появлением главы корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга на засекреченном брифинге в Белом доме, объяснил политолог-американист Малек Дудаков в комментарии NEWS.ru. По его словам, инцидент вызвал раздражение в Пентагоне из-за возможной утечки информации о перспективном истребителе F-47.

Случился конфуз. Я не думаю, что Цукерберг что-то секретное услышал. Не думаю, что это скажется на нем и его отношениях с [президентом США Дональдом] Трампом. Но военные чиновники возмущаются, для них хранить секреты очень важно, — отметил Дудаков.

Политолог объяснил, что в Белом доме и Овальном кабинете работает серьезная охрана, однако лица с повышенным уровнем допуска к президенту США могут оказываться на закрытых брифингах. Он подчеркнул, что подобные случаи уже не раз происходили в истории страны.

Дудаков добавил, что истребитель F-47 еще находится на стадии предварительных разработок и будет очень дорогим. F-35 стоит свыше $100 млн (7,8 млрд рублей), тогда как стоимость нового самолета превысит $300 млн (23,4 млрд рублей).

В ближайшие годы он не появится. Лет через 10 мы что-то увидим, но понятно, что уже сейчас вся информация о нем засекречивается, — заключил американист.

Цукерберга выставили из Овального кабинета и попросили подождать снаружи во время обсуждения военными руководителями нового истребителя-невидимки F-47. После окончания совещания некоторые чиновники ушли озадаченными, так как переживали за утечку конфиденциальной информации, отметили журналисты.