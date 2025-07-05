Цукерберга выгнали из Овального кабинета во время важного совещания Цукерберга выгнали из Овального кабинета во время обсуждения истребителя F-47

Главу корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме, сообщает NBC News. По его данным, миллиардера попросили подождать снаружи во время обсуждения военными руководителями нового истребителя-невидимки F-47.

В какой-то момент их встречи с президентом Дональдом Трампом неожиданно вошел Марк Цукерберг, генеральный директор Meta. Опасаясь, что у него нет допуска к секретной информации, чиновники попросили магната социальных сетей подождать снаружи, — говорится в материале.

Также во время совещания в кабинет входила молодая помощница Трампа, чтобы показать ему что-то на своем ноутбуке, после чего ушла. К тому же телефон главы Белого дома несколько раз звонил на этой встрече. В итоге, после окончания заседания, некоторые чиновники ушли озадаченными, пишет NBC News, так как переживали за утечку конфиденциальной информации.

Ранее сообщалось, что Трамп утвердил «большой, красивый законопроект», в рамках которого федеральный бюджет будет кардинально изменен. По словам главы США, такого сокращения налогов в стране еще не было.