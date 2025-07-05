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05 июля 2025 в 11:42

Трамп подписал резонансный закон о госбюджете США

Fox News: Трамп утвердил изменяющий бюджетную политику США закон

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп утвердил «большой, красивый законопроект», в рамках которого федеральный бюджет будет кардинально изменен, передает Fox News на своем YouTube-канале. По словам главы США, такого сокращения налогов в стране еще не было.

Такого никогда не было <...>. Это крупнейшее сокращение налогов в американской истории, — сказал президент США.

Ранее глава Белого дома запросил у Конгресса Соединенных Штатов $1,01 трлн (80 трлн рублей) в рамках бюджета на оборону на следующий финансовый год. Известно, что эта сумма на 13% превышает уровень нынешнего года.

Кроме того, глава Пентагона Питер Хегсет сообщил, что американское руководство намерено сократить уровень финансирования военных поставок Украине в 2026 финансовом году. Таким образом Киев лишится необходимого вооружения, помогавшего ему держаться в рамках противостояния с Москвой. Глава оборонного ведомства США отметил, что именно мирное урегулирование кризиса является самым наилучшим способом его завершения для обеих сторон.

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