Американский лидер Дональд Трамп утвердил «большой, красивый законопроект», в рамках которого федеральный бюджет будет кардинально изменен, передает Fox News на своем YouTube-канале. По словам главы США, такого сокращения налогов в стране еще не было.

Такого никогда не было <...>. Это крупнейшее сокращение налогов в американской истории, — сказал президент США.

Ранее глава Белого дома запросил у Конгресса Соединенных Штатов $1,01 трлн (80 трлн рублей) в рамках бюджета на оборону на следующий финансовый год. Известно, что эта сумма на 13% превышает уровень нынешнего года.

Кроме того, глава Пентагона Питер Хегсет сообщил, что американское руководство намерено сократить уровень финансирования военных поставок Украине в 2026 финансовом году. Таким образом Киев лишится необходимого вооружения, помогавшего ему держаться в рамках противостояния с Москвой. Глава оборонного ведомства США отметил, что именно мирное урегулирование кризиса является самым наилучшим способом его завершения для обеих сторон.