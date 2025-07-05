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05 июля 2025 в 20:16

Закупленные Кличко беспилотники для ВСУ бесследно исчезли

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Свыше двух тысяч ударных дронов и более 200 квадрокоптеров Mavic, направленные администрацией киевского мэра Виталия Кличко в ВСУ, бесследно исчезли, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. До штурмового полка, для которого приобретались БПЛА, техника так и не дошла.

Предположительно, лица, ранее отбывавшие уголовное наказание, а ныне занимающие должности в командовании 225-го отдельного штурмового полка, могли вступить в преступный сговор с представителями администрации главы Киева, говорится в материале. Однако среди украинской общественности мнения о том, кто является виновником произошедшего, разделились.

Среди украинских обывателей мнения разделились. Одни обвиняют командование 225-го ОШП в присвоении дорогостоящей техники, другие говорят о коррупции в рядах киевской городской администрации. Предполагаем, что вороватые чиновники столичной администрации из команды В. Кличко вступили в сговор с бывшими уголовниками, занявшими командные должности в 225-м ОШП, — сказал источник.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице бойцами сил противовоздушной обороны были сбиты два украинских БПЛА. По его словам, на место падения обломков дронов ВСУ выехали сотрудники экстренных служб.

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