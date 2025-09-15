В России рассказали о неочевидном влиянии беспилотных катеров на ход СВО

В России рассказали о неочевидном влиянии беспилотных катеров на ход СВО Экономист Поливач: беспилотные катера не изменят хода СВО

Беспилотные катера вряд ли принесут большой успех на море и изменят ход СВО, заявил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН кандидат экономических наук Александр Поливач в интервью Lenta.ru. По его словам, аналоги этого типа кораблей уже давно существовали в истории флотов.

Дистанционно управляемые катера — или, как их сокращенно называют, «дукаты» — мало чем отличаются от других средств, <...> которые применяются уже больше 80 лет, — уточнил Поливач.

Эксперт также напомнил о минусах «дукатов»: несмотря на малозаметность, они не могут развивать большую скорость. Беспилотные катера легко засечь ночью и уничтожить при помощи скорострельной артиллерии, добавил экономист.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Черноморского флота ВМФ России уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Украинская армия предприняла попытку атаки около 7 утра 10 сентября.

Также глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что российской стороне удалось отразить атаку безэкипажных катеров Украины на город. Мэр уточнил, что именно поэтому на улицах звучали сирены.