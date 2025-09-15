Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 11:24

В России рассказали о неочевидном влиянии беспилотных катеров на ход СВО

Экономист Поливач: беспилотные катера не изменят хода СВО

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Беспилотные катера вряд ли принесут большой успех на море и изменят ход СВО, заявил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН кандидат экономических наук Александр Поливач в интервью Lenta.ru. По его словам, аналоги этого типа кораблей уже давно существовали в истории флотов.

Дистанционно управляемые катера — или, как их сокращенно называют, «дукаты» — мало чем отличаются от других средств, <...> которые применяются уже больше 80 лет, — уточнил Поливач.

Эксперт также напомнил о минусах «дукатов»: несмотря на малозаметность, они не могут развивать большую скорость. Беспилотные катера легко засечь ночью и уничтожить при помощи скорострельной артиллерии, добавил экономист.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Черноморского флота ВМФ России уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Украинская армия предприняла попытку атаки около 7 утра 10 сентября.

Также глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что российской стороне удалось отразить атаку безэкипажных катеров Украины на город. Мэр уточнил, что именно поэтому на улицах звучали сирены.

катера
СВО
артиллерия
моря
