У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой На вооружении ВСУ заметили разработанную в 1940-х годах гаубицу M114A1

Созданную в годы Второй мировой войны американскую гаубицу M114A1 заметили у артиллеристов Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий. По данным экспертов, Украина могла получить около 75 подобных артиллерийских систем от Греции и Португалии.

Базовая версия M114 начала выпускаться в 1941 году, максимальная дальность стрельбы этого орудия достигает 14,6 километра. Модификация M114A1 получила усовершенствованный лафет и удлиненный ствол, что повысило ее характеристики.

Эти гаубицы активно использовались американскими войсками во Вьетнаме, а также применялись в ходе ирано-иракского конфликта. После появления более современной M198 устаревшие M114 были выведены из эксплуатации и начали поставляться на экспорт.

Ранее стало известно, что США намерены взыскать с Украины $150 млн (более 12,166 млрд рублей) за ремонт американских гаубиц M109. Сделку по запросу Киева уже одобрил Госдепартамент, подтвердил Пентагон. Речь идет об услугах по восстановлению, поддержке и капитальному ремонту артиллерийских орудий. Кроме того, США выделят $4 млн (более 324 млн рублей) на годичную подготовку украинских военных медиков.