Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:40

У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой

На вооружении ВСУ заметили разработанную в 1940-х годах гаубицу M114A1

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Созданную в годы Второй мировой войны американскую гаубицу M114A1 заметили у артиллеристов Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Центра анализа стратегий и технологий. По данным экспертов, Украина могла получить около 75 подобных артиллерийских систем от Греции и Португалии.

Базовая версия M114 начала выпускаться в 1941 году, максимальная дальность стрельбы этого орудия достигает 14,6 километра. Модификация M114A1 получила усовершенствованный лафет и удлиненный ствол, что повысило ее характеристики.

Эти гаубицы активно использовались американскими войсками во Вьетнаме, а также применялись в ходе ирано-иракского конфликта. После появления более современной M198 устаревшие M114 были выведены из эксплуатации и начали поставляться на экспорт.

Ранее стало известно, что США намерены взыскать с Украины $150 млн (более 12,166 млрд рублей) за ремонт американских гаубиц M109. Сделку по запросу Киева уже одобрил Госдепартамент, подтвердил Пентагон. Речь идет об услугах по восстановлению, поддержке и капитальному ремонту артиллерийских орудий. Кроме того, США выделят $4 млн (более 324 млн рублей) на годичную подготовку украинских военных медиков.

артиллерия
гаубицы
ВСУ
Украина
Вторая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.