3 июля Иосиф Сталин впервые с начала Великой Отечественной войны обратился к народу

XIX съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, который был зачитан на XX съезде КПСС. Партия собралась в подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири», передает РИА Новости.

Согласно резолюции, доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» от 25 февраля 1956 года оценивается как «ошибочный и политически предвзятый». Решение было принято для восстановления исторической справедливости в отношении Сталина.

Ранее историк Константин Залесский опроверг миф о том, что Иосиф Сталин прятался в бункере в начале войны. По его словам, сохранился журнал посещений лидера СССР, который свидетельствует о том, что Сталин продолжил управлять страной, устраивал совещания и принимал у себя руководство армии.

До этого сенатор Григорий Карасин заявил, что Запад пытается переписать историю, игнорируя решающий вклад Красной армии в разгром войск нацистской Германии. По его словам, такие действия аморальны и кощунственны, а снос памятников советским воинам-освободителям оскорбляет память о Победе.