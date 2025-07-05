Зеленский взвыл от атаки ВС РФ, Бастрыкин ударил по диаспорам: что дальше

Зеленский взвыл от атаки ВС РФ, Бастрыкин ударил по диаспорам: что дальше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке ВС России, жесткий контроль над мигрантами по модели ОАЭ и «отмена» певицы Манижи (полное имя — Манижа Сангин) — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

У Зеленского сдают нервы

Украинский лидер заявил, что Вооруженные силы России осуществили массированную атаку по целям на Украине в ночь на 4 июля. По словам главы государства, в Киеве воздушную тревогу отменили к девяти часам утра.

Зеленский также отметил, что удары наносились по Днепровской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областям. Он подчеркнул, что в общей сложности атакам подверглись 550 целей.

Минобороны РФ сообщило, что ВС России в ночь на 4 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием в ответ на действия ВСУ. Для атак по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу были использованы БПЛА и высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». В ведомстве подчеркнули, что цель была достигнута — все объекты поражены.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что комбинированные удары по Киеву являются сигналом для Европы. Он призвал лидеров европейских стран, в том числе канцлера Германии Фридриха Мерца, подумать и беречь голову.

«Удары по Киеву стали сигналом, в том числе западным странам, в том числе для Германии, которая продолжает поставлять оружие. Вся Европа забирает последние гроши из карманов людей ради поставок», — подчеркнул Колесник.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Парламентарий также предположил, что мощные удары по объектам ВПК под Киевом подтолкнут Украину начать переговоры с Россией. По его словам, уничтожение остатков западной техники и сокращение поставок от США оставляют Киеву все меньше возможностей для сопротивления.

«Для Украины дальше будет гораздо хуже, если Киев не примет решение о переговорах. Мы и серую зону создаем. И пока вся Украина не стала серой зоной, надо переговоры начинать. Лимит доверия к Украине исчерпан, они сами должны проявить инициативу», — резюмировал Колесник.

«Сортировка» мигрантов по-дубайски

Российские власти с января по май 2025 года аннулировали свыше 26 тысяч патентов иностранным работникам за непредоставление информации о месте трудоустройства, что в семь раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

Согласно миграционному законодательству, иностранцы, получившие патент, обязаны в двухмесячный срок уведомить территориальный орган министерства о начале трудовой деятельности. В ведомстве также напомнили о необходимости заявлять рабочую цель визита при въезде в РФ, отметив исключения для граждан стран ЕАЭС и лиц, планирующих получить патент. Указанные категории имеют право изменить цель пребывания на «рабочую» без выезда из страны путем подачи заявления на оформление патента с указанием смены цели въезда. При этом патент должен быть оформлен в течение 30 дней после пересечения границы, а изменения фиксируются в базах МВД без выдачи новой миграционной карты.

Для граждан ЕАЭС дополнительным условием изменения цели въезда является заключение трудового или гражданско-правового договора, после чего работодатель обязан в трехдневный срок уведомить территориальный орган МВД.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным Telegram-канала INSIDER BLACK, в правительственных кругах активно обсуждается концепция введения уровневого гражданства для мигрантов. Источник, близкий к разработке миграционной реформы, сообщает о планах замены классической схемы получения паспорта («приехал — поработал — получил») на систему «прегражданства» — временного статуса с ограниченными правами.

На этом уровне предусматриваются запреты: отсутствие избирательного права, доступа к материнскому капиталу, социальным выплатам, госслужбе, а также регистрационные барьеры для передвижения по стране. Полноценное гражданство станет доступно после трех лет безупречного поведения или военной службы.

Идеологи реформы апеллируют к опыту ОАЭ и Сингапура, аргументируя подход необходимостью «поэтапной интеграции с фильтрацией». По сведениям информатора, внутри Кремля инициативу позиционируют как переход от «бездумного дарения паспортов» к «гражданству-привилегии», публично же она может подаваться как мера по усилению национальной безопасности и преодолению миграционного кризиса.

Россияне отметили, что правительство активно занялось реформированием миграционной политики, принимая достаточно серьезные меры.

«Жесткое решение главы СК РФ Александра Бастрыкина, мигрантов начали массово лишать работы в РФ не просто так. <…> Думаю, сейчас диаспоры в шоке от новых законов в РФ. Практику с уровнями гражданства хотят взять с ОАЭ. Вот только как это все организовано будет, посмотрим», — написали россияне.

Также правительство России одобрило законопроект о введении госпошлины за постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания. Параллельно планируется увеличение размера пошлины за регистрацию по месту жительства. Эти меры направлены на усиление контроля за пребыванием иностранцев в РФ, где многие до сих пор находятся незаконно, а также на компенсацию государственных расходов, связанных с оформлением патентов.

Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ключевым аспектом реформы стало выравнивание условий. В настоящее время патент для трудовых мигрантов не облагался пошлиной (авансовые платежи по НДФЛ учитываются работодателем), хотя документ служит основанием для законного трудоустройства аналогично документам россиян, облагаемым сборами.

Дисбаланс также существовал между самими мигрантами. Разрешение на работу (для визовых стран) давно предполагает пошлину, тогда как патент (для безвизового въезда) — юридически равнозначный документ — ранее не облагался сбором. Правительство ожидает, что обновленная система пошлин стимулирует мигрантов к более ответственному соблюдению сроков действия документов.

Маниже прочат публичную экзекуцию

Стало известно, что Манижа вернулась в Россию и уже прочла лекцию о пересечении музыки и архитектуры в клубе The Hat Moscow. Сразу после этой новости депутат Госдумы Виталий Милонов исключил проведение концерта артистки в столице. По словам парламентария, организаторы столкнутся с серьезными препятствиями, если попытаются помочь ей с мероприятием.

«Мы можем с вами поспорить. Если я узнаю, кто ее продюсирует сейчас, кто сейчас пытается снова затащить, лично напишу об этом человеке некий рассказ или даже оперу. Это петербургский юмор такой», — высказался Милонов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свою очередь возмутилась решением пограничной службы пропустить в Россию Манижу. Она напомнила, что певица в 2022 году покинула РФ, осудив проведение военной операции на Украине. Мизулина также указала, что артистка выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», «демонстративно пуская слезу на камеру».

Манижа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать? — отметила Мизулина.

Между тем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Манижу необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело. По его словам, исполнительницу следует проверить по статье об оправдании терроризма.

Глава ФПБК добавил, что артистка встречалась с певицей Аллой Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он подчеркнул, что не понимает организаторов мероприятия с участием Манижи, так как многие граждане недовольны высказываниями исполнительницы.

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