Военнослужащий Национальной гвардии Украины передал российским войскам координаты расположения своей части в отместку за издевательства сослуживцев, сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!». Солдат 3-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ через специальный бот связался с представителями ВС России.

Он объяснил свой поступок постоянными унижениями со стороны сослуживцев, которые издевались над ним из-за его психологического состояния. Он предоставил точные координаты расположения подразделения в населенном пункте Удачное на улице Северной. После проверки информации с помощью воздушной разведки российские военные нанесли удар двумя беспилотниками по указанной позиции. Перед атакой они согласовали с информатором его местоположение, чтобы избежать случайных жертв.

Ранее российские войска нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры ВСУ в зоне специальной военной операции. Согласно заявлению пресс-службы Минобороны РФ, были поражены 133 цели, включая склады боеприпасов, хранилища беспилотников, а также места временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Для выполнения задач применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

До этого появилась информация о масштабной переброске украинских войск из Сумской области на территорию Донецкой Народной Республики. СМИ связывали эти перемещения с успешными действиями российских подразделений на Красноармейском и Константиновском направлениях. Минобороны РФ эти данные не комментировало.