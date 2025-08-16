Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 17:08

Украинский солдат отомстил сослуживцам и подставил под дроны ВС России

Солдат Нацгвардии Украины передал ВС России координаты своих сослуживцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащий Национальной гвардии Украины передал российским войскам координаты расположения своей части в отместку за издевательства сослуживцев, сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!». Солдат 3-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ через специальный бот связался с представителями ВС России.

Он объяснил свой поступок постоянными унижениями со стороны сослуживцев, которые издевались над ним из-за его психологического состояния. Он предоставил точные координаты расположения подразделения в населенном пункте Удачное на улице Северной. После проверки информации с помощью воздушной разведки российские военные нанесли удар двумя беспилотниками по указанной позиции. Перед атакой они согласовали с информатором его местоположение, чтобы избежать случайных жертв.

Ранее российские войска нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры ВСУ в зоне специальной военной операции. Согласно заявлению пресс-службы Минобороны РФ, были поражены 133 цели, включая склады боеприпасов, хранилища беспилотников, а также места временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Для выполнения задач применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

До этого появилась информация о масштабной переброске украинских войск из Сумской области на территорию Донецкой Народной Республики. СМИ связывали эти перемещения с успешными действиями российских подразделений на Красноармейском и Константиновском направлениях. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

СВО
месть
Нацгвардия Украины
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Швеции раскрыли, что ждет Евросоюз при отказе от условий России и США
«Разговор был откровенным»: Путин раскрыл детали встречи с Трампом в США
В Европе указали на решающую фазу в игре за будущее Украины
Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске
Путин заявил, что Россия хочет как можно скорее прекратить бои на Украине
Обычные вяленые томаты покажутся пресными: готовлю со сливой по-японски
После возвращения из США Путин рассказал все элитам
Священник раскрыл значение икон, которые Путин подарил на Аляске
SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР
На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина
В США раскрыли, какой план Путина по Украине поддержал Трамп на Аляске
Семьям погибших на заводе в Рязанской области выплатят по 1,5 млн рублей
Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке
Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину и поплатились за это
Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор
На Курилах зафиксировали мощное землетрясение
Мужчина попытался сделать селфи с гремучей змеей и умер от укуса
Зеленского сравнили с проигравшим в казино игроком
Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине
Украинская армия лишь спустя месяц признала одно свое поражение в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.