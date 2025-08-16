Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 12:26

ВС России поразили склады с боеприпасами и места хранения дронов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные в зоне СВО ударили по складам боеприпасов и местам хранения дронов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск из Сумской области в ДНР. По его данным, причиной этого стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Между тем заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Жорин рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над ситуацией на Красноармейском (Покровском) направлении. Таким образом он оспорил заявление Генштаба ВСУ о ситуации в районе этого населенного пункта.

ВСУ
СВО
БПЛА
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мусор на площади в две тысячи квадратных метров загорелся в регионе России
Том Круз отказался от премии, которую должен вручать Трамп
ВСУ нанесли новые удары по Белгороду
В Китае создали метод раннего выявления одного из опаснейших видов рака
«Спартаку» оказался не нужен лучший бомбардир
Власти Индии оценили итоги саммита Путина и Трампа
Арестован чиновник, которого Гладков обвинил в обмане и выгнал с совещания
ChatGPT расшифровал заметки Путина со случайного фото на Аляске
«Отличный ход»: в Госдуме объяснили хитрость Трампа по Украине
В Совфеде раскрыли простой рецепт мира для властей Украины
Специалист по этикету объяснила выбор галстука Путина на встречу с Трампом
Дипломат заявил о проигрыше ЕС из-за одного шага против России
Политолог оценил шансы Запада на арест Путина в США
«Исторический саммит»: в Казахстане приветствовали встречу Путина и Трампа
Названа стоимость сгоревшей на Волге яхты
«На свалку»: в Госдуме назвали итог встречи Путина и Трампа для Европы
Водитель Honda на полной скорости снес девушку в Горно-Алтайске
Названо оружие, которое может получить Украина после отмены ограничений ЕС
Фотограф случайно заснял заметки Путина со встречи на Аляске
Гастроэнтеролог назвал вызывающие хронический запор продукты
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.