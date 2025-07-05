Африканская жара +37, ливни, крупный град: погода в РФ с 7 по 13 июля

В Центральную Россию после июньских холодов придет жаркая погода. На Кавказе, в Нижнем Поволжье и на юге Восточной Сибири сохраняется высокая пожарная опасность. На Западную Сибирь обрушатся сильные дожди с градом. О погоде в РФ на неделе с 7 по 13 июля NEWS.ru рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода будет в Центральной России

На севере Центрального федерального округа (в Тверской, Смоленской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях) 7 июля ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, температура от +10 до +16 градусов. Во вторник, 8 июля, в этих регионах временами будут идти кратковременные дожди. Температура ночью прогнозируется в диапазоне от +12 до +18 градусов, днем — +24–29. В последующие сутки в Центральной России будет также облачно и дождливо, ночью — 14–19 градусов выше нуля, днем — до +30.

На юге Центрального федерального округа, от Белгорода до Рязани и от Брянска до Воронежа, в начале недели погода будет без осадков. По ночам ожидается +11–16 градусов, днем — +24–29. Во вторник ночью столбики термометров покажут 14–19 градусов выше нуля, днем — +27–32 градуса, местами будут идти дожди. С середины недели местами воздух прогреется до +33 градусов и выше, а по ночам прогнозируется от +16 до +21. При этом практически во всех регионах европейской части России будут идти дожди.

В каких регионах России будет дождливо

В Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях дожди будут идти практически на протяжении всей рабочей недели. В понедельник, 7 июля, столбики термометров покажут ночью от +8 до +14 градусов, днем — от +17 до +24. Во вторник в ночные часы воздух прогреется до +9–14 градусов, днем — +18–23. Затем по ночам температура воздуха будет колебаться от +10 до +17 градусов, в дневное время — от +17 до +23.

На востоке Северо-Западного федерального округа (в Республике Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях) в начале недели прогнозируются дожди, местами сильные. По ночам ожидается температура воздуха +6–11 градусов, днем — +12–17. Со вторника в этих регионах начнется потепление, осадков станет меньше. Ночью температура составит от +7 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +20. В последующие сутки потеплеет еще примерно на один-два градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Приволжья (в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, севере Татарстана, Пермском крае, Новгородской и Кировской областях) будут идти дожди разной степени интенсивности всю первую половину недели. По ночам в понедельник ожидается от +9 до +14 градусов, к среде потеплеет до +13–18. Днем 7 июля ожидается температура +18–23 градуса, а ближе к выходным — +23–28.

На Чукотке в начале недели будет без осадков, но к среде придут дожди. Ночная температура будет держаться в диапазоне +6–13 градусов. В понедельник — вторник днем воздух прогреется до +16–21, а в последующие сутки резко похолодает — до +11–16 градусов.

На Камчатке, в Магаданской области и на севере Хабаровского края дождливая погода будет держаться как минимум до среды. В ночное время температура составит +7–12 градусов, а днем она будет держаться в диапазоне +15–21.

В какие регионы России придут жара и засуха

На юге Приволжского федерального округа (в Мордовии, Башкортостане, на юге Татарстана, в Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях) в начале недели местами будут идти небольшие дожди. В ночное время ожидается температура воздуха +10–15 градусов, днем — +22–27. Во вторник не обойдется без слабых осадков, по ночам столбики термометров покажут +12–17 градусов, а днем — +25–30.

С середины недели в дневное время прогнозируется жара до +33 градусов, по ночам — +14–19 градусов. Осадков не ожидается.

В Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях на следующей неделе будет держаться сильная жара. Местами днем воздух будет прогреваться до +37 градусов, по ночам — до +23. Почти всю неделю будет без осадков. На Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа температура составит днем от +28 до +34 градусов, по ночам — +15–21. Локальные дожди прогнозируются только в среду, 9 июля.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В начале недели на юге европейской части России (в Астраханской, на востоке Волгоградской и Ростовской областей, в Калмыкии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, на севере Дагестана) прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Где ожидаются ливни, грозы, крупный град

На севере Урала (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах) по ночам температура будет колебаться в пределах +10–16 градусов, днем — +18–23. В этих регионах ожидаются дожди.

В Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях в первые дни недели в ночное время столбики термометров покажут +8–13 градусов, днем в понедельник — +19–24, во вторник — +21–26 градусов. В среду ночью потеплеет до +10–15, а днем воздух прогреется до +22–27 градусов. В южноуральских регионах прогнозируются дожди.

На севере Красноярского края (на Таймыре и в Эвенкии) по ночам в течение рабочей недели температура воздуха будет держаться в диапазоне от +9 до +15 градусов. Днем она может скакать: в понедельник воздух прогреется до +20–25 градусов, во вторник — до +21–26, в последующие сутки — до +22–27 градусов. Местами будут идти дожди разной степени интенсивности.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На юге Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае) по ночам ожидается температура +13–18 градусов, а в дневные часы — +23–28. В этих регионах прогнозируются осадки. В понедельник, 7 июля, ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, крупный град, а также ветер со скоростью 25 метров в секунду и более.

В Приморье температура воздуха по ночам будет держаться в районе +12–19 градусов. В понедельник днем потеплеет до +26–31, но к середине недели похолодает до +21–26 градусов. В первой половине недели над регионом будет господствовать циклон, поэтому ожидаются дожди.

В каких регионах сохранится опасность лесных пожаров

На востоке Сибири (в Тыве, Хакасии, на юге Красноярского края и в Иркутской области) погода будет существенно отличаться. В этих регионах осадки не ожидаются, местами сохранятся опасные погодные явления. В понедельник ночью столбики термометров покажут +5–10 градусов, днем — +21–26, во вторник ночью — +7–12 градусов, а днем — +24–29. В среду потеплеет еще больше: ночью ожидается +9–14 градусов, а днем — +26–31 градус.

На востоке Томской области, на севере Иркутской, на западе Тывы, на юге Бурятии и в центральных районах Якутии прогнозируется высокая пожарная опасность из-за сухой погоды.

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