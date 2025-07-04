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04 июля 2025 в 11:13

Синоптик объяснил, почему Санкт-Петербург накрыло мощное наводнение

Синоптик Ильин: наводнение в Санкт-Петербург принес сильный западный ветер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощное наводнение пришло в Санкт-Петербург из-за сильного западного ветра со стороны Балтийского моря, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, подобное погодное явление создает нагонную волну, которая поднимает уровень воды.

В Санкт-Петербурге определяется прохождение дождевого холодного фронта с грозами, ливневыми дождями и усилением ветра с порывами до 14–19 м/с. Ветер будет дуть с запада, с Балтийского моря. При таком ветре образуется нагонная волна, она-то и поднимет уровень воды до критических значений, которые не встречались уже 160 лет именно в июле, — сказал Ильин.

Он добавил, что перекрытая дамба не позволит нагонной волне добраться до Невы. При этом синоптик предупредил, что сильный ветер может опрокидывать плохо закрепленные конструкции и деревья.

Ранее стало известно, что уровень воды с внешней стороны дамб в Санкт-Петербурге превысил 180 см. По данным дирекции комплекса защитных сооружений города, из-за предстоящего наводнения КЗС закрыт.

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